Hükümetten ‘Adil Öksüz’ iddiasına flaş yanıt!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalar yaptı.

Çavuşoğlu’nun açıklamalarından satır başları:

Adil Öksüz konusu AA’ya yapılan bir ihbar. Almanya’daki yetkililerin evine gittiği bir olay değil. Biz Adil Öksüz dahil tüm FETÖ’cülerin peşindeyiz. Bize gelen duyumların ardından Almanya’yla temaslarda bulunduk. Almanya Öksüz’ü vermezse ABD’nin durumuna düşer.Yakalandıktan sonra Almanya’yla tabi ki anlaşmamız var. Eğer yakalanırsa iade talebi yapacağız. Almanya Adil Öksüz’ü vermezse, FETÖ’yü vermeyen ABD durumuna düşer. Almanya olsun, ABD olsun bu hainleri bize vermelidir. Hem darbe girişiminde bulunacaksanız, ondan da sonra hesap vermeden elini kolunu sallayarak gezeceksiniz.