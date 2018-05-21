Hulusi Akar’dan ‘sigara’ uyarısı

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, dün birlikte iftar yaptığı subay ve astsubaylara sigara içip içmediklerini sordu. Bazı subay ve astsubayların sigara içtiklerini belirtmesi üzerine Akar, onlardan sigarayı bırakmalarını istedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile birlikte önceki gün Donanma Komutanlığı harekat kontrolünde Ege ve Doğu Akdeniz'de icra edilen Beyaz Fırtına Tatbikatı’na katılan yüzer, dalar ve uçar birlikleri denetledi. Bu kapsamda TCG Gaziantep fırkateyninde inceleme ve denetlemelerde bulunan Akar, personelin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayarak, tatbikatla ilgili brifing alıp, direktiflerini verdi.

ASKERLERLE İFTAR YAPTI

Gemi personeli ile iftar yapan Orgeneral Akar, denetlemeler sonunda açıklamada bulundu. Orgeneral Akar, “En büyük motivasyon güvenilmek, en büyük başarı ise bu güvene layık olabilmek prensibi ile hareket eden Türk Silahlı Kuvvetleri, üstün harbe hazırlık seviyesiyle her zaman milletinin emrinde ve daima görevinin başında. Türk Silahlı Kuvvetleri, asil milletimizin sevgi ve güveninden aldığı güçle ülkemizin güvenliği, egemenliği ve bağımsızlığının korunması başta olmak üzere kendisine verilecek tüm görevleri yerine getirme azim ve iradesindedir” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin Ege'de mevcut sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözüme kavuşturulmasından yana olduğunu belirten Akar, “Ege ve Akdeniz başta olmak üzere mavi vatanda ülkemizin uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerinin korunması maksadıyla faaliyetler azim ve kararlılıkla yürütülmekte. Bu kapsamda etkin, caydırıcı ve saygın bir güç olan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerek Ege Denizi'nde, gerek Doğu Akdeniz'de her türlü tedbir kararlılıkla alınmakta” şeklinde konuştu.

SİGARA UYARISI

Konuşmasının ardından Orgeneral Akar, beraberindeki komutanlarla TCG Gaziantep fırkateyninin erbaş-er salonuna geçti. Orgeneral Akar, burada askerlerle bir süre sohbet etti. Gemiden yapılan “TCG Gaziantep için iftar vakti” anonsunun ardından yemek duası yapıldı. “Allahımıza hamdolsun milletimiz varolsun” ifadelerinin ardından askerlere “Afiyet olsun” diye seslenen Orgeneral Akar, askerlerle iftar yaptı. Orgeneral Akar, iftar sonrasında askerlere sigara içip içmediklerini sordu. Bazı subay ve astsubayların sigara içtiklerini belirtmesi üzerine Akar, onlardan sigarayı bırakmalarını istedi.

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