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‘Huma kuşu’ öksüz kaldı

Türk Halk Müziği sanatçısı Mükerrem Kemertaş, İzmir'de toprağa verildi

android-time 07:24 3 Nisan 2018
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‘Huma kuşu’ öksüz kaldı
Türk Halk Müziği sanatçısı Mükerrem Kemertaş, İzmir'de toprağa verildi

İzmir’de yaşamını yitiren Türk Halk Müziği sanatçısı Mükerrem Kemertaş’ın cenazesi, dün düzenlenen cenaze töreninin ardından Bayraklı ilçesinde toprağa verildi.

‘Göç göç oldu göçler yola dizildi’, ‘Huma kuşu yükseklerden seslenir’, ‘Tutam yar elinden tutam’, ‘Bülbülün kanadı sarı’ gibi türküleri seslendiren Türk Halk Müziği sanatçısı Mükerrem Kemertaş, gırtlak kanseri teşhisi konularak, şubat ayında ameliyata alınmıştı. Geçirdiği operasyonun ardından sevenlerinden destek ve dua isteyen ünlü sanatçı, tedaviye alındığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde  yaşamını yitirdi. Kemertaş için dün Bayraklı ilçesindeki Özkanlar Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

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Törene Kemertaş’ın yakınları ile sevenlerinin yanı sıra İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu da katıldı. Mükerrem Kemertaş’ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Doğançay Mezarlığı’nda toprağa verildi.

DHA

Son güncelleme: android-time 07:2503.04.2018
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