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Son dakika: İstanbul’da huzurevinde yangın

İstanbul Sultangazi'deki bir huzurevinde yangın çıktı.  Yangında mahsur kalanların 86 kişinin itfaiyenin çalışması ile kurtarıldığı ve huzurevinin tahliyesinin yapıldığı belirtildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı merkezde 68 oda, atölyeler, ve spor salonu bulunuyor.

android-time 11:30 28 Eylül 2018
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İstanbul Sultangazi'deki bir huzurevinde yangın çıktı.  Yangında mahsur kalanların 86 kişinin itfaiyenin çalışması ile kurtarıldığı ve huzurevinin tahliyesinin yapıldığı belirtildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı merkezde 68 oda, atölyeler, ve spor salonu bulunuyor.

Sultangazi 75’inci Yıl Mahallesi Gazi Caddesi’nde bulunan huzurevinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Huzurevi binası alev alev yanarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangının çıktığı binanın boşaltıldı itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Binada kalanların tümü tahliye edildi. Soğutma çalışmaları başlatıldı.

MERKEZ AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLAĞI’NA BAĞLI

Sultangazi’de İl Özel İdaresi tarafından yapılan merkez 97 kişi kapasiteli olarak hizmet vermeye başladı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde çalışmalarını yürüten merkezde; 49 adet tek kişilik oda, 19 adet çift kişilik oda, aktivite odaları, atölyeler ve spor salonu bulunuyor.

Merkezde ayrıca yaşlıların günübirlik tesislerde misafir edilmesini sağlayacak 6 odalı ilk bakım ünitesi yer alıyor.

KORKUTAN HASTANE YANGINI

İstanbul’da Gaziosmanpaşa’daki Taksim İlkyardım Hastanesi’ndeki çıkan yangın büyük korku yaratmıştı. Hastanede ofis bölgeleri yanmış, yangının yatan hastaların olduğu bölgeye sıçramaması büyük bir felaketi önlemişti.

 

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Fotoğraf: DHA

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Fotoğraf: DHA

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Fotoğraf: DHA

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Fotoğraf: DHA

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Son güncelleme: android-time 12:1428.09.2018
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