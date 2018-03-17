İBB Başkanı Mevlüt Uysal: Metroda önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, yeni metro hatlarında önceliğin AKP'nin yüksel oy aldığı yerler olacağını söyledi. Uysal, "Metroda da birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak" ifadelerini kullandı.

AKP’nin İstanbul Arnavutköy olağan kongresi Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımı ile gerçekleştirildi.

Arnavutköy Kapalı Spor Salonunda yapılan kongreye Başbakan Yıldırım’ın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile ilçe belediye başkanları, delegeler ve partililer katıldı.

Programda bir konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Arnavutköy, Başakşehirle beraber yeni ilçe olan ilçelerimizden birisi.Yeni ilçeler içerisinde baktığımız zaman gelecekte İstanbul’a en fazla mührünü basacak, yeni İstanbul dedirtecek ilçelerimizden birisi. Şu anda 3’üncü havalimanı ile başladı. Devamında Kanal İstanbul, devamında metro… Bunların bir kısmını biz yapacağız. Bir kısmını ilçe belediyemiz, bir kısmını büyükşehir belediyemiz, bir kısmını hükümetimizle yapacağız. Arnavutköy gelecekte ismi her ne kadar köy olsa da şu anda Bakırköy, Kadıköy neyse ondan daha önde olacak”dedi.

“METRODA ÖNCELİĞİMİZ EN FAZLA OY ALDIĞIMIZ YERLER OLACAK”

Arnavutköy’e metro sözü veren Uysal,”Ak Parti kurulduğundan bugüne baktığımız zaman Arnavutköy oyu en fazla olan ilçelerimizden birisi. Sayın Başbakanın o konuda büyükşehir olarak Arnavutköy’e borcumuz olduğunu düşünüyorum. Bizim şu anda birinci önceliğimiz metro. Metroda da birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak inşallah. Sultanbeyli, ihalesi yapıldı. İnşaatı devam ediyor. Bu yıl içerisinde de Vezneciler,Arnavutköy metrosunun ihalesini yaparız. Kongreler yenilenme diyorum. İnşallah bu yenilenme ile metro sözünü de verdik. Arnavutköy’den daha yüksek oy bekliyoruz diyorum” ifadelerini kullandı.

YENİ METRO HATLARI

Metro çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal, “Küçükçekmece'ye önemli yatırımlar olacak. Metro çalışmalarımız devam ediyor. Küçükçekmece'nin geçmişte en büyük problemi ulaşım problemiydi hala da öyle. Bu yılsonuna ekim ayı sonuna inşallah Halkalı- Sirkeci gerçi Kazlıçeşme Marmaray ile buluşuyor artık Kazlıçeşme-Halkalı diyebiliriz banliyö hattı açılacaktır. Planlılarımıza göre Ekim ayında açılıyor. Yine şu anda yapımı devam eden bu yıl sonu itibari ile Bağcılar'a kadar açılacak olan ‘Mecidiyeköy-Mahmutbey' metro hattı ‘Mahmutbey- Kirazlı-Halkalı' hattı olarak şu anda ihalesi yapıldı inşaatı devam ediyor” dedi.

Daha önce yapılan sözleşmelerin iptal edildiğine dair söylentilere cevap veren Başkan Uysal, “Evet ben göreve geldiğim zaman metro ihaleleri yapılmıştı. Bu zamana kadar yapılan metro inşaatlarına bakıyoruz 6-7 seneden önce bitmiyor. Planlamacılarımızı çağırıp konuştuk anlaşamayınca iptal ettik. Sonra bu planları daha hızlı nasıl hayata geçireceklerini sorduk. Ardından 4 metro hattımızın bitirme sözünü aldık. Bunlardan birisi ‘Eminönü- Aliybeyköy' hattı yıl sonuna kadar inşallah bitecek. Yine bir diğer hattımız bu noktayı da etkileyecek olan ‘Mecidiyeköy- Mahmutbey' hattı. Karşı yaka da ‘Bostancı- Dudullu' hattı. Yine karşıda Üsküdar- Ümraniye hattını açmıştık, ‘Ümraniye- Çekmeköy' devam ediyor. Bu 4 hattı yıl sonu itibariyle bitirme taahhütlerini aldık. Yeni yapılan ihalelerde de önceki gibi 5-6 yıl yok inşallah 3 ya da 3 buçuk yıl sonra burası bitecek. Yani bizim Küçükçekmece Metrosu ihalesi bundan 1,5 yıl önce olduysa en geç 1,5 yıl sonra burası bitecek. ‘Sefaköy- Başakşehir' ‘Havaray' vardı, Sefaköy içerisinden gereken esnafımız sıkıntı çekiyordu onu metroya dönüştürdük, artık havadan değil metro olarak ‘Sefaköy- Başakşehir' metrosu inşallah bu yıl tekrar ihalesini yapacağız” şeklinde konuştu.