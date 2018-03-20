İBB Başkanı Uysal: Başkan çark etti noktasına çekiliyor…

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Metroda birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak" sözlerine yine açıklık getiremedi Uysal konuyla ilgili soruya "Ama o gün söylediğimiz şey çok farklı noktalara çekildi. Aslında söylediğimiz şey çok açık ve net. 'Başkan çark etti' noktasına çekiliyor. Yok" dedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal “Metroda birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler” sözleri üzerine yaptığı açıklamanın da yanlış anlaşıldığını belirterek “Şöyle bir noktaya çekiliyor: ‘Başkan çark etti’. Yok. Yine metro konusunda önceliğimiz Arnavutköy ve Sultanbeyli” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Piyalepaşa’daki İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş’de (İSTAÇ) hafriyat kamyonlarına takılan Araç Takip Sistemi (ATS) uygulamasının tanıtımına katıldı. Uysal, tanıtım toplantısında tepki çeken “Metroda birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler” açıklaması ile ilgili soruları da yanıtladı. İnşaat halindeki metroların harita üzerine sergilendiğinde, söylediklerinin ne kadar doğru ve haklı olduğunu görüleceğini belirten Uysal, “Şu anda İstanbul’da metro yapacaksak önceliğimiz neresi olmalı? Metro ulaşımında sıkıntı yaşanan yerler olmalı. Bizim de iki ilçe üzerinde konuştuğumuz mesele var. Bunların bir tanesi Arnavutköy diğeri Sultanbeyli. Şimdi oralar AKP'ye en fazla oy vermiş alanlar. Ben inanıyorum ki, şu anda bizim söylediğimizi AKP'li olmayan bir büyükşehir belediye başkanı olsaydı yine de bu ifadeyi yani ‘en fazla AKP'ye oy veren insanların olduğu yerler’ demese bile iki ilçenin metro yapımı konusunda öncelikleri arasında olacağını söylerdi herhalde” diye konuştu.

Uysal, konuşmasına birinci önceliğinin metro olduğu yönünde açıklamaları olduğunu ifade ederek “Yine metroda da birinci önceliğimiz bu bölgeler. Arnavutköy ve Sultanbeyli. Bunu da ne ile ifade etmişiz? İki ilçenin en fazla AKP'ye oy veren yer olması. Şu anda metroda çalışılan yerlere baktığımız zaman, en fazla eğer CHP’li ilçelerin olduğu yerler ise şu anda inşaatı devam eden ilçelerimiz ise bizim bu sözümüzden ‘oy vermeyenlere metro götürmeyeceğiz, yapmayacağız’ diye bir şey algılanmamalı” dedi.

FARKLI NOKTALARA ÇEKİLDİ

AKP ilçe kongresinde söylediği sözlerin basın tarafından çok farklı noktalara çekildiğini kaydeden Uysal, şunları söyledi: “İki ilçe şu anda metro konusunda öncelikli. Bir tanesinde metro inşaatı başlamış. İkincisi için de ihaleye bu yıl içinde çıkacağız. Dolayısıyla olaya böyle bakmak lazım. Şöyle bir noktaya da çekiliyor: ‘Başkan çark etti’. Yok. Yine metro konusunda önceliğimiz Arnavutköy ve Sultanbeyli. Niye? Oraların ihtiyacı var. Geçmişte aslında, oralara daha önce yapılması gerektiğini ve şu anda geciktiğini düşündüğümüz için hızlandıracağız. Tabii ilave bir şeyimiz daha var. ‘İstanbul’da birinci önceliğimiz metro’ dedik. Şu anda 2023 yılında İstanbul’da 1000 kilometrelik metro hedefi koyduk. ‘İstanbul trafiğinin çözümü de metro’ dedik. Dolayısıyla biz sadece İstanbul’da AKP'lilerin oy verdiği yerlere metro yaparak trafiği nasıl çözeceğiz. Aslında konuşmamızın tamamını almış olsaydı, kast ettiğimiz yerin iki ilçe olduğunu gayet iyi bir şekilde anlarlardı. Tam tersine biz az oy aldığımız yerlere daha fazla hizmet verdik ki orada oyumuz daha fazla artsın. İstanbul’da da oyumuzu artırma hedefimiz varsa, bize oy veren yerlerle birlikte vermeyen yerlerde de mağduriyet, sıkıntı, hizmet ihtiyacı ne varsa yapmamız gerekir ki, oyumuz artırabilelim.”