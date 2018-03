İBB Başkanı Uysal da metrobüsten şikayetçi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yoğun imar artışı tartışması ile gündeme gelen Silivri KİPTAŞ konutları için bugün talep toplamaya başladı. İBB Başkanı Mevlüt Uysal, ucuza konut üretmek için kat yüksekliğinin arttırıldığını, milli gelir artınca sosyal konutların da 3-4 katlara düşebileceğini söyledi. Uysal, metrobüsün Silivri’ye uzatılması ile ilgili de çok çarpıcı bir açıklama yaparak “Şu an uzatırsak Silivrililere kötülük yapmış oluruz. Mevcut metrobüs yolcularına da iyilik yapmış olmayız. Bugün itibari ile metrobüse binen vatandaşların halini hepimiz görüyoruz. ” dedi.

Silivri'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketlerinden KİPTAŞ'ın sahibi olduğu 173 bin 607 metrekarelik arazinin imarı 2017 yılının eylül ayında tartışmalı bir şekilde değiştirildi. SÖZCÜ'nün gündeme taşıdığı plan değişikliği ile Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi'ndeki arazide bulunan kat sınırı 2'den 12'ye çıkarıldı. İnşaat hakkı artışı ile vatandaşın elindeyken 25 bin 400 metrekare olan inşaat alanı, 79 bin metrekare arttırılarak 104 bin 410 metrekareye ulaştı. 726 kişilik nüfus da 2 bin 983 kişiye yükseltildi. Daha önce ayçiçek tarlası olan parseldeki bu yoğun imar artışına Silivri Belediyesi de karşı çıktı. Tepkilere ve itirazlara rağmen KİPTAŞ, bu araziye yapacağı bin 508 konuttan oluşacak “Silivri Konutları 3. Etap” daireleri için 195 bin liradan başlayan fiyatlarla bugünden itibaren talep toplamaya başladı. Projeyi tanıtmak için İBB Başkanı Mevlüt Uysal ve KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım basın toplantısı düzenledi.

BİNALAR 6-8 KATLI OLACAK

Uysal, tanıtım toplantısında imar planı değişikliği ile ilgili çıkan tartışmaları da değindi. Silivri'de yüksek binalar bulunmadığını belirten Uysal “Niye İBB, KİPTAŞ burada yüksek katlı, 12 katlı bina yapıyor tartışmaları oldu. Şu anda burada 6-8 kat arasında değişiyor binalar. Sosyal konut bunlar. 2 katlı da yapabiliriz ama bugün itibari ile 195 bin liraya sattığımız 2+1 proje olduğu zaman en az yüzde 15-20 ek masraf getirirdi. Biz sosyal konut olarak vatandaşın hem rahat yaşayacağı konut yapalım hem ucuza mal edelim istedik. Ülkemizde milli gelir arttıkça o sosyal konutları 3-4 katlara indirebiliriz. İstanbul'da Silivri'de 7-8 kata indirebildik diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

‘TEREDDÜT OLABİLİR’

Silivri Belediye Başkanı'nın da sosyal konut projesini gördükten sonra planlara itirazının kalmayacağını düşündüğünü belirten Uysal “İlk başta burada imar hakkı alındı, gerçekten sosyal konut mu yapılacak dar gelirli vatandaşlara mı yapılacak tereddüttü olabilir. Ben belediye başkanımızın da iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Şu andaki projeyi ilan ettiğimiz satış şartlarını gördükten sonra makul olduğunu o da düşünüyordur” diye konuştu.

52 KİLOMETRELİK GÜZERGAH 2008 yılında İstanbulluların hayatına giren metrobüsün güzergahı her geçen dönem arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehir içi toplu ulaşım aracı metrobüsle yapılan yolculuk sayısı 2017'de bir önceki yıla göre 22 milyon 419 bin 215 arttı. Metrobüs İstanbul'da şu an Beylikdüzü-Söğütlüçeşme arasında 44 istasyonuyla, 52 kilometrelik hat üzerinde hizmet veriyor. Metrobüsle geçen yıl 276 milyon 258 bin 576 kez yolculuk yapıldı.

“METROBÜSE BİNENLERİN HALİNİ GÖRÜYORUZ”

Uysal, metrobüsün Silivri'ye kadar uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin soruya da şu yanıtı verdi: “Metrobüs şu an normal kapasitesinin üzerinde. Günlük kapasitesi 900 bin. Uzattığımızda 1 milyon 300 bin-1 milyon 400 bin demek. Bugün itibari ile metrobüse binen vatandaşların halini hepimiz görüyoruz. Şu anda var olan o sıkıntıyı nasıl aşarız onun çözümünü ararken Silivri'ye uzatarak çözülemez. Bizim eski Sirkeci-Halkalı banliyö dediğimiz şu an Kazlıçeşme-Halkalı banliyösü açıldığında önemli bir rahatlama olacak. Bir de Halkalı-Bahçeşehir, Esenyurt-Beylikdüzü metro ihalesi yapıldı. Bunlar tamamlandığında artık Silivri'ye metrobüs uzayıp uzamayacağını düşünmemiz lazım. Şu an uzatırsak Silivrililere de kötülük yapmış oluruz. Mevcut metrobüs yolcularına da iyilik yapmış olmayız.”

Toplantının ardından Mevlüt Uysal, ilk konut talep başvurusunu alarak 18 Nisan'a kadar sürecek olan talep toplama sürecini başlattı.