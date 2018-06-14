İBB Başkanı Uysal’dan CHP’li belediye başkanlarına randevu yok

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, göreve geldiğinden beri hiçbir CHP’li ilçe belediye başkanına randevu vermedi. İBB CHP Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever, “Belediye başkanlarımıza randevu istemek için 9 kez aradım, yanıt alamadım. Belediye başkanımız randevu vermek zorunda değil. Ama en azından nezaketen geri dönüp cevap vermeli” dedi

İBB Meclisi'nin 13 Haziran tarihli oturumunda CHP İBB Grup Başkanı Ertuğrul Gülsever'in Mevlüt Uysal ile ilgili konuşması tartışma yarattı. Gündem dışı söz alarak mecliste konuşma yapan Ertuğrul Gülsever, siyasi tarih içinde politikacıların kavga ettiğini ancak ne olursa olsun birbirleri ile selamlaşmayacak duruma gelmediğini belirterek bu konuda bir çok örnek sıraladı. Son olarak görevinden istifa eden eski İBB Başkanı Kadir Topbaş ile de nezaket çerçevesinde diyalog içinde olduklarını her telefon açtığında kendisine geri döndüğünü anlatan Gülsever “Mevlüt Uysal geldiğinden beri bu anlayış ortadan kalktı. Benim kendisi ile özel bir işim olmaz. Uzun süre önce kendisinden randevu talebim oldu. Kendim için değil CHP'li belediye başkanlarımız için talep ettim. Defalarca aradım. Özel Kalem Müdürü ile görüştüm. Geriye dönüleceğini söylemesine rağmen dönen olmadı” dedi.

“ADAM OLAMAZSIN” TARTIŞMASI

Belediye başkanlarının, Mevlüt Uysal ile ilçelerinde yaşadıkları sorunlarla ilgili görüşmek istediğini dile getiren Gülsever şöyle devam etti:

“Avcılar’da deprem sorunu var. Beylikdüzü’nde Siteler bölgesinde sorun var. İBB, KİPTAŞ yapacak dedi. 6-7 ay geçti hala geri dönen yok. Biz bu talepleri kentimiz için insanlar için istiyoruz. Sayın belediye başkanına birileri ‘bunlarla görüşme' diye talimat verdi. Ya da sayın belediye başkanı ‘bunlarla görüşmezsem birilerinin gözüne daha fazla girerim' diye düşünüyor olsa gerek. Önemli olan birilerinin gözüne girmek değil halkın gözüne girmektir. Belediye başkanımız randevu vermek zorunda değil. Ama en azından geri dönüp nezaketen cevap vermeli. Sayın başkan bizi küçülttüğünü düşünüyorsa bu yanlış. Bu bizi küçültmez. Biz nezaketimizi korumak çabasındayız. Dışarı çıkın 10 taksiye binin 10 taksi şoförü sizin belediye başkanı olduğunun farkına varmaz. Kibir dinimizde de affedilmez bir suçtur. Bir kıssa ile konuşmamı bitirmek istiyorum. Adamın yaramaz bir oğlu varmış ona hep ‘sen adam olmazsın' dermiş. O çocuk vali olmuş ‘babamı alın gelin' demiş. Oğul, ‘baba sen bana sana adam olmazsın dedin ben vali oldum' demiş. Baba ise oğluna ‘ben sana vali olamazsın demedim adam olamazsın' dedim cevabını vermiş.”

Bu konuşmanın ardından söz alan AKP Grup Başkanvekili Ömer Lütfü Arı, “İBB başkanımız bütün ilçelerin başkanı. Gerek göreve yeni gelmenin verdiği sıkışıklık, gerek ramazan ve seçim çalışmaları nedeniyle aksama olduğunu düşünüyorum. Bu konuda en ufak bir sıkıntı olmayacaktır. En kısa zamanda telafi edilecektir” dedi. Arı, Gülsever'in konuşmasının sonunda anlattığı hikayeye de “Belediye başkanımız adam gibi adamdır” diyerek yanıt verdi. İBB Meclis Başkanvekili Ahmet Selamet de Gülsever'e tepki göstererek “Anlatılan kıssayı, üstü kapalı göndermeyi hoş bulmadım. Bütün şikayetlerinizde haklı olabilirsiniz, ama örneğiniz ifade ettiğiniz siyasi nezaketin dışına çıktı” dedi.