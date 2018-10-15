İBB Başkanı Uysal’dan Havalimanı Otobüs İhalesi açıklaması!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, 3. Havalimanı'nda düzenlenen “Hedef 2023 Büyük Türkiye" zirvesinde konuştu. Uysal, "Sistem 29 Ekim'e yetişiyor. İstanbul'da 3. havalimanı açıldıktan sonra buraya gelmek isteyen bir yolcu evinden akıllı telefonuna, bilgisayarına baktığında en yakın nereden otobüs kalkıyor görecek" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, 3. Havalimanı’nda düzenlenen “Hedef 2023 Büyük Türkiye” zirvesine katıldı. Zirvenin “İletişim ve Taşımacılık” başlıklı panelinde bir konuşma yapan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, 3. Havalimanı’nın otobüs ihalesi ile ilgili olarak, “İhalede yaptığımız iş aslında bizim iletişimde ortaya koyduğumuz performansın işi ne kadar hızlı ve güzel çözdüğüne örnek olacak. Öncelikle özel sektör önde gitmeli ki, bu tür iletişim teknoloji anlamında onlar biraz daha hızlı mesafe alsın, yol alınsın. Ancak kamu gün geldiği zaman O ihalede yaptığımız iş, aslında bizim iletişimde ortaya koyduğumuz performansın işi ne kadar çözdüğünün örneği. Aslında özel sektör önde gitmeli ki bu tür iletişim, teknoloji gibi konularda hızlı mesafe alınsın. Ancak özel sektör belirli tereddütlerden dolayı adım atmıyorsa kamu bizzat kendisi adım atmalı” dedi.

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702 MİLYON LİRALIK İHALE

İstanbul’un 18 noktasından otobüsle ulaşım konusunda ihale yaptıklarını hatırlatan Uysal, “İhale rakamlarına falan baktığımızda düşündüğümüz şeyler gerçekleşmedi. İptal ettik. Biz 468 milyon lira üzerinden burada 10 yıllık 150 otobüsün ihalesine çıktık, 475 milyon liradan bir konsorsiyum girdi ihale onlara kaldı. Biz dedik ki, bunlar ne düşünüyor? Rutin olarak gelen müşteriyi alacak, buraya getirecekler. Biz, ‘ondan öte bir şeyler yapmalıyız, dünyanın en iyi havalimanı buraya yapıldı diyorsak buraya gelmek isteyenler de en iyi konforla buraya gelmeli’ dedik. Daha sonra 702 milyon lirayla ihaleye çıktık. Tabii belediyemizin kuruluşu olan İstanbul Otobüs A.Ş. ihaleyi aldı” dedi.

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“ONLARA DA BİR PAY AYIRDIK”

Mevlüt Uysal, “Havalimanını işletecek İGA ile karşılıklı oturup konuştuk ve dedik ki, ’10 yıl boyunca bu havalimanı alanı içerisindeki işletmede söz sahibi olan kuruluş olarak siz şu, yardımlarda bulunursanız, biz taşımadan elde edilecek geliri sizle de paylaşırız’. Onlarla bu görüşmeleri yaptık ve onlara da bir pay ayırdık. Sistem 29 Ekim’e yetişiyor. İstanbul’da 3. havalimanı açıldıktan sonra buraya gelmek isteyen bir yolcu evinden akıllı telefonuna, bilgisayarına baktığında en yakın nereden otobüs kalkıyor görecek. Bu sistem, yolcuyu en iyi şekilde karşılayan, iletişimi en düzgün şekilde yapan muaviniyle, şoförüyle konforlu bir araçla alıp havalimanına getirecek” diye konuştu. DHA