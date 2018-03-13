İBB, El Kaide’nin kurucusundan vazgeçemedi!

El Kaide’nin ve küresel cihadın fikir babası olarak bilinen Abdullah Azzam’ın adını taşıyan Ümraniye’deki caddenin ismini değiştirme önerisi İBB tarafından kabul edilmedi. AKP’liler Abdullah Azzam’ın El Kaide’ci olmadığını, El Kaide tarafından şehit edilmiş bir öğretim üyesi olduğunu savundu

AKP'li Ümraniye Belediyesi, kamuoyunda tartışma yaratan Ümraniye'deki Abdullah Azzam Caddesi'nin adının 28 Eylül 2017 tarihinde meclis kararı ile “Şehitler ve Gaziler Caddesi” olarak değiştirilmesini teklif etti. Ümraniye ilçesi Huzur ve Parseller mahallelerinden geçen caddenin adının değiştirilmesi yasal olarak İBB'nin yetkisinde olduğu için karar değerlendirmek üzere İBB'ye gönderildi. Teklif 13 Mart tarihi İBB meclis oturumunda gündeme alındı. Teklife ilişkin İBB Harita Komisyonu ile Kültür ve Sanat Komisyonu tarafından hazırlanan ortak raporda “Abdullah Azam Caddesi” isminin “Şehit ve Gaziler Caddesi” olarak değiştirilmesi talebi Coğrafi Bilgi Sistemi ve adrese dayalı kayıt sistemini bozduğu için uygun görülmedi.

“KURTULUŞ SAVAŞI PROPAGANDAYDI”

Raporun İBB Meclisi'nde oylanması öncesinde tartışma çıktı. CHP'li Meclis Üyesi Doğan Subaşı “Abdullah Azzam, ‘Şehitler ve Gaziler' gibi önemli bir ismi reddedecek kadar önemli bir isim mi diye baktım. Azzam, ‘Kayıp Minare' isimli kitabında Kurtuluş Savaşı'nın hiç olmadığını bunun bir propaganda olduğunu söylüyor. Belki bu sizler için önemli olmayabilir. Bu isim, hiç katılmadığımız dinimiz ile yan yana getirilmesini doğru bulmadığımız ‘islamcı terörizm' kavramının fikir babası. El Kaide'nin kurucusu. ‘Her Müslüman silah taşımalı elinde. Elinde silah taşımadan Allah'a kavuşan günahkardır' diyor. Siz şimdi bu ismi değiştirmeyelim mi diyorsunuz? Bu konuda AKP Grup Başkanvekilinden açıklama yapmasını bekliyorum” diye tepki gösterdi.

“BİR MAHSUR GÖREMEDİK”

AKP'li Harita Komisyonu Başkanı Mustafa Demir, “Biz bu bilgilere niye ulaşamadık? Biz de kim olduğunu araştırdık. İnternetten, Sözcü Gazetesi'nden aldığınız bilgileri mecliste söylemenizi kınıyorum. Biz buraya şehitlerin isminin verilmesine karşı değiliz. Abdullah Azzam isminin bir mahsurunu görmedik. El Kaide'nin kurucusu diye bir şey yok. Biz yeterince araştırdık” dedi. CHP'li Meclis Üyesi Yunus Can “İsmi veren de kaldıran da Ümraniye Belediyesi. Abdullah Azzam kimdir sizin elinizdeki bilgileri öğrenmek isteriz” ifadelerini kullandı.

CHP Grup Sözcüsü Coşkun Tanış ülkenin hassas bir dönemden geçtiğini belirterek “Komisyon başkanı bu bilgilere ulaşamadığını söylüyor. Komisyon başkanı ulaşamadığı bu bilgileri alsın ve kararını tekrar gözden geçirsin. Aklı selim bunu gerektirir. Bu iddialar araştırılsın” diye konuştu.

“TERÖRİST DEĞİL ŞEHİT”

AKP'li Meclis Üyesi Salih Akverdi, Abdullah Azzam'ın El Kaide'nin kurucusu olmadığını El Kaide tarafından şehit edildiğini öne sürerek “O şehit edildiğinde El Kaide diye bir örgüt yoktu. Azzam'ın El Kaide ile bir ilgisi yok. Azzam, El Kaide tarafından şehit edilmiş Filistinli bir öğretim üyesidir. O şehit edilmesi El Kaide kendisine Afganistan'da yol bulamayacaktı” açıklaması yaptı. AKP Grup Başkanvekili Temel Başalan ise “Komisyon kararı yerinde. Salih abinin açıklamaları doğrudur” dedi. Karar CHP grubunun muhalefeti ile mecliste kabul edildi.

İsim değişikliği talebi Şubat ayı İBB Meclis oturumunda aynı komisyon tarafından uygun görülmüş ancak oylama öncesinde komisyon tarafından apar topar rapor geri çekilmişti.

TBMM'DE DE TARTIŞILDI

Konuyu Türkiye'nin gündemine CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu taşımıştı. Geçtiğimiz yıl TBMM'de konuyla ilgili soru önergesi veren Tanrıkulu, El Kaide’nin Türkiye tarafından terör örgütü olarak kabul edildiğini belirterek Ümraniye Belediyesi’ne kayyum atanıp atanmayacağını sormuştu.