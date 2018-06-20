İBB itfaiye eri alımı başvurusu nasıl yapılacak? İtfaiye eri maaşı ne kadar?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 500 itfaiye eri alımı yapacak. İBB itfaiye eri alımı başvuruları başladı. Başvuru yapmak isteyen itfaiye eri adayları İBB resmi internet sitesi üzerinden form doldurarak başvurularını tamamlayacak. İşte şartları...

İBB itfaiye eri alımı yapacağını, “stanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.” şeklinde duyurdu. Çoğunluğu lise mezunu olmak üzere toplam 500 kişiyi istihdam etmeye hazırlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, başvuruda bulunacak vatandaşlardan KPSS’den en az 60 puan talep ediliyor. İşte başvuru detayları…

İTFAİYE ERİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

İlan edilen itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde

belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a. Türk vatandaşı olmak.

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

ç. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut

ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

e. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

f. Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

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BAŞVURU NEREYE YAPILACAK?

Adaylar 11/6/2018 – 25/6/2018 tarihleri arasında, http://basvuru.ibb.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve yukarıda sayılan belgeler ile birlikte tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi Yenikapı Etkinlik Alanı Cerrahpaşa Mahallesi Kennedy Caddesi No: 46 Fatih İstanbul adresine 19/6/2018 – 25/6/2018 tarihleri arasında (sadece iş günlerinde) şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

Posta ve mail yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

İTFAİYE ERİ ALIMI BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İTFAİYE PERSONELİ MAAŞLARI NE KADAR?

Belediye ve kamu kurumlarında görev yapmakta olan itfaiye personellerinin maaşları rütbelere göre değişmektedir. 2018 yılı gelen son zamlar ile maaşlar şu şekildedir:

– İtfaiye Eri 2 bin 800 lira civarı,

– İtfaiye Çavuşu 2 bin 900 lira civarı,

– İtfaiye Başçavuşu 3 bin lira civarı,

– İtfaiye Amiri 3 bin 200 lira civarıdır.

Yukarıda verilmiş olan maaşlar ortalama itfaiye personel maaşlarıdır. Bu tutar personellerin görev yaptığı bölge, bölgenin nüfusu, personelin aile ve çocuğu olup olmama durumuna göre değişiklik göstermektedir. Bu yüzden bu maaşlar durumlara göre daha yüksek olabilir.