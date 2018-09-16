İBB, kreş yerine özel okulu tercih etti!

İstanbul Başakşehir İkitelli’de imar planlarında kreş yapılmak üzere ayrılmış olan 2 bin 500 metrekarelik arazi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün ödeneğinin olmaması nedeniyle “özelleştirildi.” CHP’li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, Zinde Okullarının kurucusu ve AKP’den milletvekili adayı olan Sinan Çelikkol için İBB’nin kreş fonksiyonunu iptal edilip parseli “özel okul alanı” ilan eden İBB’ye tepki gösterdi.

Başakşehir'deki kreş alanının, özel eğitim tesisi alanına alınması için arazinin sahibi şirket ilk olarak 2017 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) başvurdu. İBB, 2017 yılının kasım ayında gelen teklifi İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden görüş alındıktan sonra değerlendirilmesi için iade etti. Gereken görüş alındıktan sonra plan değişikliği talebi 14 Eylül tarihli İBB Meclis oturumunda tekrar gündeme geldi. Kreş için ayrılan arazi, oy çokluğu ile “özel eğitim tesisi” alanı ilan edildi. Oylama öncesinde söz alan CHP'li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, arazinin sahibinin Zinde Okulları'nın kurucusu ve 2015 seçimlerinde AKP'den milletvekili aday adayı olan Sinan Çelikkol olduğunu belirterek “Bu isim AKP'li olmasaydı böyle bir değişiklik yapılmazdı. Fakirin, işçinin çocuklarının gideceği kreş alanına AKP'nin milletvekili adayı için özel okul yapılacak” dedi. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun AKP'li Başkan Vekili Osman Demir, arazinin sahibinin Çelikkol değil Turkuaz İnşaat Anonim Şirketi olduğunu söyledi.

İSİM TARTIŞMASI

Bunun üzerine Ataman ve Demir arasında sözlü tartışma yaşandı. Ataman, plan değişikliği ile ilgili hazırlanan komisyon raporunda “talepte bulunan” kişi olarak Sinan Çelikkol'un isminin yer aldığına dikkat çekti. Ataman'ın dikkat çektiği bölüm komisyon raporunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün görüş yazısında yer aldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yazısında “Sinan Çelikkol'un özel eğitim kurumu inşaatı yapılması ile ilgili talepleri doğrultusunda İkitelli Mahallesi 790 ada 2 parsel sayılı arsaya özel eğitim kurumu inşaatı yapılmasında sakınca görülmemiştir” denildi.

ÖDENEK YOK

Plan değişikliği tartışmalar eşliğinde oy çokluğu ile kabul edildi. Tartışma yaratan plan değişikliğine İBB'nin kendi birimleri de sıcak bakmadı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü de söz konusu yerin Turkuaz İnşaat Anonim Şirketi'ne ait olduğunu kurum olarak resmi kreş yapmak için yatırım programında ödenek bulunmadığını bu nedenle özel eğitim kurumu yapılmasında sakınca olmadığını kaydetti. Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, arazinin önlem alınmasını gerektiren sorunlu bir alan olduğunu dikkat çekerek uygulama aşamasında kazı öncesi önlem alınması uyarısında bulundu. Ulaşım Planlama Müdürlüğü değişikliğin araç kullanımını teşvik edeceğini belirterek bölge planı kapsamında değerlendirilmesini istedi. Planlama Müdürlüğü ise iptal edilen kreş alanına eşdeğer bir alan önerilmemesinin yönetmeliklere aykırı olduğunu ve parsel çevresinde kreş alanı bulunmadığını vurguladı.