İBB Meclisi’nde ‘Külünk tüneli’ tartışması

AKP Milletvekili Metin Külünk’ün ailesine ait olan Ümraniye’deki özel hastanenin iki binasını yer altında birleştirmek için gizlice yapılan tüneli aylar sonra yasal hale getirmek üzere yapılan plan değişikliği İBB Meclisi’ne taşındı. CHP’li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, “Tünel inşaatı kaçak yapıldığı için ruhsatı yok. Herkesin hayatı tehlikeye atılmış. Bir işçi ölseydi ne olacaktı? Tüneli yaptıran özel hastane sahipleri suç işlemişlerdir” dedi.

SÖZCÜ'nün gündeme taşıdığı AKP Milletvekili Metin Külünk'ün ailesine ait olan Ümraniye'deki Özel Erdem Hastanesi için yapılan kaçak tünel ile ilgili İBB Meclisi haziran ayı oturumunda soru önergesi verildi. CHP'li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, Doruk Bulut ve Deniz Erzincan tarafından verilen önergede Ümraniye Belediyesi'nin Ümraniye İnkılap Mahallesi'nde 2 ayrı parsel üzerinde bulunan Özel Erdem Hastanesi binalarını birleştirmek için yer altından yapılan tünelin planını 9 Şubat 2018 tarihinde yaptığı belirtildi. Plan değişikliğinin onaylanmak üzere mayıs ayında İBB Meclis gündemine alındığı ifade edilerek “Planlama süreci daha tamamlanmadan tünel bitti ve faaliyet geçti. Plan değişikliğinden yaklaşık 10 ay önce 120 metre uzunluğundaki tünel kazılıyor ve Ümraniye Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Karayolları İstanbul Bölge Müdürlüğü, İGDAŞ, İSKİ, TELEKOM bu kaçak kazıyı görmüyorlar aslında görmezden geliyorlar” denildi.



Önergede, planlama süreci tamamlanmadan tünelin bitirildiğine dikkat çekilerek “Kaçak tünel kazısı sırasında insanların hayatı tehlikeye atılmış. Kazı sırasında bir işçi ölseydi ne olacaktı? Tüneli yaptıran özel hastane sahipleri suç işlemişlerdir” değerlendirmesi yapıldı.

GARANTİ Mİ ALDILAR?

Önergede şu sorular yöneltildi:

“Ümraniye Belediye Meclisi ve İBB Meclisi'nden garanti mi aldılar? Meclis reddederse ne olacak? Encümen tarafından kaçak tünel ile ilgili yıkım ve para cezası kararı alınmış mıdır? Alındıysa uygulanmış mıdır? Ümraniye Belediye Meclisi tarafından kaçak tünele plan yapılmasında hastanenin sahibinin Metin Külünk’ün akrabaları olmalarının etkisi nedir? Buradan yetkilileri göreve çağırıyoruz. Planı olmadığı için projelendirme şansı olmayan tünelin derhal kapatılması gerekiyor. Kaçak tünele uygun plan değişikliği yapılmaktadır, kaçak tünel yasal hale getirilmektedir ve bu bir suçtur.”

Soru önergesi yanıtlanmak üzere oy birliği ile İBB Başkanlığı'na havale edildi.