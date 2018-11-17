İBB’de Millet Bahçesi alarmı: İzinler iptal, katılım zorunlu | Son dakika haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün İstanbul’da yapılacak 5 Millet Bahçesi’nin açılış törenine, İBB personelinin katılımı zorunlu tutuldu. İBB şirketlerine gönderilen talimat ile şirket bünyesinde çalışan izinli personelin törene katılımının zorunlu olduğu bildirildi. Programa katılan tüm personel, etkinliğe katıldıklarını ispatlamak için imza da atacaklar.

BELTUR, Halk Ekmek, Hamidiye Su, İETT, İGDAŞ, İSFALT,İSKİ, İSPARK'ın da aralarında bulunduğu İBB şirketlerine dün “Önemli!!! Millet Bahçesi Toplu Açılış Programı Hk.” başlıklı bir mail gönderildi. Şirketlerin proje yöneticileri ve sorumlularının dikkatine gönderilen mailde şirket bünyesinde izinli olan tüm personelin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da yapılacak Millet Bahçesi toplu açılış törenine katılmalarının zorunlu olduğu talimatı verildi.

Mailde şu ifadeler yer aldı:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla 17 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'daki beş Millet Bahçesi için toplu açılış töreni gerçekleştirilecektir. Töreni Şirket bünyesinde istirahatte olan tüm personelin katılımı zorunludur.

1)Açılış programına katılım için Proje Yöneticileri/Sorumluları kendi personelinden sorumludur.

2)Tüm birim Yöneticileri çalışan personelden programa katılanların imzalı listesini Birim Sorumluları tarafından ekli tabloya doldurularak program bitiminde Proje Yöneticileri/Sorumlularına teslim edilecektir.

3)Proje Yöneticileri/Sorumluları da program bitiminde ilgili imza listelerini projelerinden sorumlu operasyon şeflerine teslim edecektir.”