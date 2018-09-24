İBB’den devredilen metro hattı açıklaması: İnşaatına başlanan hatlar devredilmedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sabiha Gökçen Havalimanı Metro hattının Ulaştırma Bakanlığı’na devredilmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada “İnşasına başlanmış bir hattın devri söz konusu değildir. Bahsi geçen Kaynarca-Sabiha Gökçen Metrosu, Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. İnşasına 2015 yılında Ulaştırma Bakanlığı tarafından başlanmıştır. Hattın inşası halen devam etmektedir. Sabiha Gökçen Havalimanı ve Yeni Havalimanı metrosu ile entegre olacak 3 metro hattının etüd ve proje çalışmaları İBB tarafından yapılmıştır. Bu hatların inşaatlarına henüz başlanmamıştır. Söz konusu hatlar, bakanlık tarafından imalatları yapılan Sabiha Gökçen metro hattı ve Yeni Havalimanı ile entegre olacaklardır. Bundan dolayı etüd ve proje çalışmaları İBB tarafından tamamlanan bu hatlar, Ulaştırma Bakanlığı'na devredilmiştir” denildi.