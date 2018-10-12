Kurbağalıdere ıslah çalışmaları durduruldu

İstanbul Kadıköy Kurbağalıdere’de, yıllardır tartışma konusu olan ıslah çalışmalarının taşeron firmanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden ödenek alamadığı için durdurulduğu iddia edildi.

CHP'li İBB meclis üyeleri, Kadıköy Kurbağalıdere'deki ıslah çalışmalarını İBB gündemine taşıdı. Verilen soru önergesini okuyan CHP'li İBB Meclis Üyesi Mesut Kösedağı, oluşan yoğun kamuoyu baskısıyla son bir yıldır hızlı bir şekilde devam eden Kurbağalıdere'deki ıslah çalışmalarının geçtiğimiz haftalarda aniden durdurulduğunu söyledi.

BEKÇİ BİLE İŞTEN ÇIKARTILDI

Şantiye alanındaki iş makinelerinin kaldırıldığını, çakılması gereken 600 kazığı yerleştirme işleminin durduğunu belirten Kösedağı “Hatta bekçi bile işten çıkarıldı. Şu anda mevcut şekilde çalışılmaya devam edilse bile en erken 1.5 yıl sürecek ıslah çalışmasının tekrar durdurulması Kadıköy halkını tedirgin ediyor” dedi.

Mesut Kösedağı, AKP'li Kadıköy Meclis Üyesi Ömer Şahan'ın photoshoplu fotoğraflarla ballandırılarak anlattığı projenin geleceği belli değil” diyerek, edindikleri bilgiye göre tıpkı Kabataş Martı projesinde olduğu gibi taşeron firmanın İBB'den ödenek alamadığı için çalışmayı durdurduğunu ifade etti.

ISLAH ÇALIŞMASI NE ZAMAN BİTİRİLECEK

Kösedağı, Kurbağalıdere ıslah çalışmalarıyla ilgili şu soruların yanıtlanmasını isteyerek sorularını şöyle sıraladı: “İBB Kurbağalıdere ıslah çalışması resmen durdurulmuş mudur? İBB'den ihale alan firmaların hak ediş ödemeleri yapılmış mıdır? Kurbağalıdere ıslah çalışması ne zaman bitirilecektir? Taşeron firmaların İBB'den ödeme alamadıkları için projelerden çekildikleri ve projeleri yarım bıraktıkları doğru mudur?”

“SORUN ÇÖZÜLDÜ, KOKU KALMADI”

Soru önergesi yanıtlanmak üzere oybirliği ile meclis başkanlığına havale edilirken, önerge ile ilgili söz alan AKP'li Meclis Üyesi Ömer Şahan, CHPli Mesut Kösedağı'nın sorularına ilişkin şu cevabı verdi: “Daha önce Kurbağalıdere'de ne kadar yol alındığını anlattım. Orada sorun çözüldü, koku kalmadı. İBB, taşeron firmanın bekçisinin işine son verip vermediğini takip edemez. Çalışmalar hakkında ilgili müdürlükten bilgi alırız. Islah çalışmaları zamanında bitirilecek” yanıtını verdi.