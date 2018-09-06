İBB’den örnek uygulama! İstanbul’da başlıyor, pet şişeni at akbilini doldur

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çevre kirliliğini önlemek için yeni bir projeye imza atıyor. Pet şişeleri otomata atarak İstanbulkart (akbil) dolumu yapılacak. PDönüşüme destek olacak bu akbil projesinde kaç pet şişenin ne kadar dolum yapacağı merak ediliyor. İETT ücret tarifesine göre Metrobüs 3,85 lira, otobüs ise 2,60 lira.

Özellikle yaz aylarında pet şişelerde su tüketimi artıyor ve sokağa atılan pet şişeler daha fazla göze çarpıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, pet şişelerin sokağa atılmasını önlemek için çevreci bir hizmeti devreye sokmaya hazırlanıyor. Belediyenin iştiraklerinden olan İSBAK tarafından yapılan otomatlara pet şişe atanlar karşılığında İstanbulkart’a yükleme yapacak. Bir pet şişenin geri dönüşümü sağlandığında İstanbulkart’a ne kadar dolum yapılacağı ise henüz duyurulmadı.

İstanbul’da günlük yaklaşık 17 bin ton evsel atık ortaya çıkıyor. Bu atıklardan 6 bin tonu Büyükşehir Belediyesi’ne ait çöp toplama ve geri dönüşüm merkezlerinde işlenerek ekonomiye tekrar kazandırılıyor.

Atık Yönetimi Müdürlüğümüz ile iştirakimiz İSBAK tarafından projelendirilen Akıllı Konteyner sayesinde; pet şişeler ile hem İstanbulkart'a yükleme yapılacak hem de çevreye katkı sağlanacak. “Akıllı Şehir Çözümleri Üretimi” ve “Katı Atık Yönetiminde” öncü olmaya devam ediyoruz. pic.twitter.com/Rlp3Kx6tpJ — İstanbul Büyükşehir (@istanbulbld) 5 Eylül 2018

Ekonomik değeri olan atıkların otomatlar aracılığıyla toplanması hedeflenen projede geri dönüşüm kültürünün oluşması da amaçlanıyor.