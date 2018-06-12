İBB’den ‘tamamen duygusal’ alışveriş

Başakşehir Olimpiyat Stadı’nın etrafındaki gecekondu sorununu yıllardır çözemeyen Başakşehir Belediyesi’nin yardımına İBB Başkanı Mevlüt Uysal koştu. Başakşehir Belediyesi, gecekondu alanını kamulaştırmak için gereken parayı bulmak üzere 300 dönümlük arazisini İBB’ye sattı. CHP, “Vatandaşın sorununu çözmek için yapılan bu satışın mantığı doğru ama bugüne kadar hiçbir ilçede uygulanmamıştı. Mevlüt Uysal’ın, Başakşehir Belediyesi’nin eski başkanı olmasından dolayı duygusal bir bağı olmasa yine yapılmazdı. Bu büyük bir adaletsizlik” diye tepki gösterdi.

Başakşehir Belediyesi'nin mülkiyetinde olan İkitelli Mahallesi'ndeki 7 parselden oluşan toplam 300 dönümlük arazi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alındı. Satın alma kararı İBB Meclisi mayıs ayı oturumunda tartışmalı şekilde oy çokluğu ile kabul edildi.

Karara tepki gösteren İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Başakşehir Olimpiyat Stadı'nın etrafındaki 1900 dönümlük gecekondu alanındaki sorunu çözmek için ilçe belediyesinin uzun süredir uğraştığını hak sahipleri ile anlaşılamadığı için açılan davalar nedeniyle sürecin tıkandığını anlattı. Bunun üzerine Başakşehir Belediyesi'nin kendi mülkiyetindeki toplam 300 dönüme yakın araziyi satarak elde edeceği gelir ile gecekondu alanını kamulaştırmaya karar verdiğini belirten Balyalı “Başakşehir Belediyesi gelir elde etmek için satışa çıkardığı arazileri satamayınca İBB'ye başvurup bu arazileri satın almasını istedi. Buradan gelecek para ile gecekondu alanı kamulaştırılacak. Mantık doğru, vatandaşın sorunu çözülecek. Ama bugüne kadar bu ölçekte bir uygulama olmadı. İBB'nin devreye girip ilçe belediyelerine paralar verip ilçenin çözmekle yükümlü olduğu mülkiyet sorunlarını çözdüğünü daha önce hiç görmedik. Hiçbir ilçe için böyle bir uygulama yapılmadı” dedi.

‘ADALETSİZLİĞE İTİRAZ EDİYORUZ’

“Mevlüt Uysal, Başakşehir'in eski belediye başkanı olmasaydı İBB yine böyle bir yönteme başvurmayacaktı” değerlendirmesinde bulunan Balyalı eleştirilerini şöyle sürdürdü: “CHP'li belediyelere asfalt bile vermeyen İBB'nin CHP'li belediyelerin gecekondu sorunun çözmesini zaten beklemiyoruz ama bu çok ciddi bir adaletsizlik. Başakşehir Belediye Meclisi geçtiğimiz aylarda 650 milyon liralık ek bütçe yapmıştı üstelik. Diğer ilçelerdeki mülkiyet sorunları ne olacak? Vatandaşın sorunlarının çözülmesine itirazımız yok buradaki adaletsizliğe itiraz ediyoruz.”

CHP'li İBB Meclis Üyesi Gökhan Yüksel de bu kararının Başakşehir Belediyesi'ne dolaylı yoldan kaynak aktarımı olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.