İBB’nin asbest uzmanı yok

Son yıllarda kentsel dönüşüm kapsamında yapılan yıkımlarla gündeme gelen insan sağlığını tehdit eden asbest konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde uzman ekip olmadığı ortaya çıktı.

Türkiye'de 2010'dan itibaren asbest kullanımı yasaklandı ancak bu tarihe kadar ülke genelinde 500 bin ton asbestli ürün kullanıldığı tahmin ediliyor. Kansere neden olan asbest, evlerimizde yalıtımda, yer kaplama karolarında, çatılarda yoğun olarak kullanılıyor. Son yıllarda artan kentsel dönüşüm projeleri nedeniyle yıkılan her bina etrafına asbest saçıyor. Kentsel dönüşümün en yoğun yaşandığı İstanbul'da yıkım öncesi asbest denetimi yapan sadece 8 ilçe belediyesi var. Bağcılar, Şişli, Kadıköy, Beşiktaş, Ataşehir, Kadıköy, Maltepe, Tuzla ilçeleri dışında yıkım öncesi asbest denetimi yapılmıyor. CHP'li İBB Meclis üyeleri Mehmet Berke Merter, Seyit Ali Aydoğmuş, Şenol Yolbir, Musa Keleş, Hasan Tapan tarafından verilen soru önergesi İBB'nin de asbest konusunda uzman ekibi olmadığını ortaya çıkardı.

İBB'DE YOKTU ÖZEL SEKTÖRDEN ALINDI

CHP'li meclis üyelerin İBB'ye ait binalardaki asbest kullanımına ilişkin soruların yer aldığı önergeye İBB Başkanlığı adına verilen yanıtta; belediyeye ait Tuzla'daki antrepoların duvar ve çatılarında bulunan eternit tipi malzemelerde asbest olduğunun tespit edildiği bilgisi verildi. Bunun üzerine belediyenin bu konuda uzman ekip ve ekipman bulunmadığı için mevzuata uygun şekilde yapılardaki asbestli maddelerin söküm, nakil ve bertarafı için özel sektörden hizmet alımı yoluna gidildiği açıklandı. Bu işlem tamamlandıktan sonra yıkım işlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

AR-GE FAALİYETLERİ BAŞLADI

Yanıtta, İBB'nin yıkım mevzuatına ilişin Çevre ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gazi Üniversitesi ile Ankara'da çalıştaya katıldığı, ortaya konan iyi uygulama örnekleri ve yeniliklerini incelediği anlatılarak “Yeni çıkacak yönetmeliğe uyum sağlanması ve ön hazırlık olması amacıyla yönetmelik yayınlanması beklenmeden belediyemizce konu ile ilgili iyileştirme ve AR-GE faaliyetlerine başlanılmış, bu kapsamdaki çalışmalara devam edilmektedir” denildi.