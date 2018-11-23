İBB’nin binası 25 yıllığına TÜGVA’ya bedelsiz verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yüksek istişare kurulunda yer aldığı Türkiye Gençlik Vakfı’na İBB’nin Edirnekapı’da tarihi surların bitişiğinde bulunan binası 25 yıllığına bedelsiz olarak verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kasım ayı oturumunda, Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA), mülkiyeti İBB'ye ait Fatih Kariye Mahallesi'nde surların bitişiğinde yer alan parselin üzerindeki taşınmazın 49 yıllığına bedelsiz olarak kullanım hakkının kendilerine verilmesi talebi gündeme alındı.



Talebe ilişkin hazırlanan raporda İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden istenen değerlendirme yer aldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün İBB'ye ilettiği MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü görüşünde TÜGVA'nın 20 Temmuz 2017 tarihinden itibaren fiilen ve kesintisiz olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak 17 Ekim 2018 itibariyle 27 ilde toplam 5 bin 152 kontenjanla 30 özel öğrenci yurdu işlettiği belirtildi. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile 8 Haziran 2017'de “Eğitimler ve Sosyal Etkinlikler Yapılmasına Dair İş Birliği Protokolü”ne istinaden eğitim faaliyetleri yürüttüğü kaydedildi.

49 YIL 25'E İNDİRİLDİ

Hukuk Komisyonu ile Mesken ve Emlak Komisyonu tarafından hazırlanan ortak raporda, İBB mülkiyetindeki Fatih Kariye Mahallesi 2621 ada 1 parselin Türkiye Gençlik Vakfı'na eğitim ve yurt hizmetlerinde kullanılmak üzere 25 yıl süreyle bedelsiz olarak irtifak hakkı verilmesi uygun bulundu. Karar İBB Meclisi'nde CHP'nin muhalefeti, AKP grubunun “evet” oyları ile kabul edildi.



ERDOĞAN'IN ARKADAŞI

TÜGVA kamuoyunun yakından tanıdığı bir vakıf. Vakfın Yüksek İstişare Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan bulunuyor. Vakfın başkanı da Bilal Erdoğan'ın yakın arkadaşı İsmail Emanet.