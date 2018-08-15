İbrahim Kalın: Erdoğan, Merkel ve Macron ile görüşecek

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Almanya Başbakanı Merkel, yarın da Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüşeceğini bildirdi.

Kalın şunları kaydetti;

“Türkiye bir ekonomik savaştan yana değildir fakat bir saldırı olduğunda tepkisiz kalması düşünülemez.

KURDAKİ GİDİŞAT

İyiye doğru bir gidişin dün itibarıyla başladığını görüyoruz. Bu iyiye gidişin bundan sonra da devam edeceği temel beklentimiz.

İlgili bütün kurumlarımızın bundan sonra da uygulayacağı tedbirlerle Türk ekonomisindeki bu normalleşmenin daha da güçleneceğini öngörüyoruz.

İŞSİZLİK ORANLARI

Özellikle 15 yaş üstü ve daha yukarı yaştakilerde işsizlik oranında yüzde 10’ların altında, yüzde 9,7 gibi bir hedef tutturulmuş durumda. Bu, ekonominin de istihdam noktasında olumlu bir seyirde ilerlemekte olduğunu teyit etmektedir.

2018 yılında terör örgütüne katılım 61 kişiyle sınırlı kalmıştır ve bu 30 yılın en düşük rakamıdır.

Sorunların bir an önce çözülmesi beklentimizdir. Bunun için ABD yönetiminin Türkiye’deki yargı süreçlerine saygılı olması gerekir.

ASTANA GÖRÜŞMELERİ

Üçüncü toplantının eylül ayının ilk haftasında Tahran’da yapılması planlanmakta.

Münbiç ve civarında PYD/YPG unsurları çekilmeye başladı. Beklentimiz, PYD/YPG unsurlarının tamamının Fırat’ın doğusuna çekilmesi.

PAPAZ AÇIKLAMASI

Bir hayal kırıklığından bahsedeceksek, Türkiye’nin kendi ulusal çıkarları çerçevesinde yaşadığı derin hayal kırıklığını ifade edelim.

Türkiye F-35’lerin sadece müşterisi olan bir ülke değildir, o projenin bir ortağıdır. Türkiye bunun ortaklarından, taraflarından birisidir. Şu ana kadar da üzerine düşen yükümlülükler çerçevesinde belli ödemeler de yapmıştır.

Onlar bir papaz için bu ilişkileri adeta tamamen yıkma noktasına gelirken, Türkiye gibi bir ülkeyi kaybetme noktasına getirirken, Türkiye’nin meşru ve acil iki temel ulusal güvenlik meselesinde (PKK ve FETÖ), Amerikan yönetimlerinin, ne Obama ne Trump yönetiminin şu ana kadar somut bir adım attığını görmedik.

TÜRKİYE KRİZİ FIRSATA DÖNÜŞTÜRMEK ÜZERE

Şu anda Türkiye bu krizi fırsata dönüştürmek üzere, bu yönde atılan adımlar da bu krizin fırsata dönüşeceğinin işaretlerini zaten veriyor.

PKK ile ilgili bize yıllardır, ‘PKK ile mücadelede Türkiye’nin yanındayız. Anlık istihbarat paylaşımı yapacağız, yapıyoruz’ gibi şeyler söylendi ama somut olarak bunların sahada gerçekten yapılıp yapılmadığına baktığımızda bizi tatmin edici düzeyde bir iş birliğinin ortaya konmadığını maalesef görmekteyiz.

AA