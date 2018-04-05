İbrahim Kalın’dan açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CHP lideri Kemal Kılıçrdaroğlu'nun 'Sanatçılarla sınır karakolu ziyareti' eleştirilerine yönelik "Kimse oraya şov amaçlı gitmedi" dedi. Kalın ekonomi politikalarıyla ilgili tartışmalar için ise "Sayın cumhurbaşkanımız ekonomiyi yakından takip eden bir lider. Bunu yaparkan ilgili bakan ve kişilerle yakın temas içinde olmuştur. Bu yakın takıp ve ilgi neticesiyle 2017'de 7.4 büyüme yakaladık." yorumunda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, olağan basın açıklamasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kalın şunları söyledi;

-Astana sürecinin Cenevre süreciyle birlikte devam etmesi yönünde kararlılığımızı sürdürüyoruz. Suriye’ye insani yardımların uluştarılması konusunda Suriye’nin diğer bölgelerinde de Türkiye insani yardımları ulaştırmaya devam ediyor. Gerekli yerlerde sahra hastanelerinin kurulması için her türlü işbirliğine hazırız. PYD/YPG ile yapılan mücadele DEAŞ ile yapılan mücadeleye engel değildir. ABD’li müttefiklerimizin bu örgütle ilgili açıklamalar yaparken öteki taraftan bunlarla işbirliği yapması bir çelişki yaratıyor. İdbil bölgesinde 8 gözlem noktası Türkiye kurmuş bulunuyor. İran ve Rusya’dan beklentimiz rejim üzerinde baskı kurmaları.

-2017 yılana ait 7.4 büyüme oranı Türk ekonomisinin ne kadar güçlü olduğunu gösterilyor. Bunda teşviklerin ve kredi garanti fonunun devreye sokulması etkili oldu. Mart ayı 15.6 milyarlık rakamla Cumhuriyet tarihinin rekor seviyesine ulaşmıştır. Enflasyonu ilk planda tek haneli rakamlara düşürülmesi konusunda da çalışmalarımız devam etmektedir. Ekonomi konusunda görüş ayrılıkları olduğu konusunda ifadeler çıkıyor bunların söz konusu olmadığını ifade etmek isterim.

SANATÇILARIN SINIR ZİYARETİNE İLİŞKİN

-Bu kritik dönemde herkesin askerimizin yanında olması normaldir. Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı’nda elde ettiği başarıyı hazmedemeyenlerin olduğunu biliyoruz. Ana muhalefet lideri bu konuya seviyesiz bir şekilde dahil oldu. Milletimizin 100 yıllık tarihinde dönüm noktalarında sanatçılarımız, kanaat önderlerimiz, askerimizin yanında olmuştur. Çanakkale zaferinin kazanılmasından sonra bir grup yazar Çanakkale’ye davet edilir. Dönemin önde gelen sanatçıları yazarları edipleri bölgeye gitmişler ve döndüklerinde de bir takım eserler ortaya koymuşlardır. Mustafa Kemal Atatürk’ün de sanatçılarla buluştuğunu buluyoruz. Bir çok dönemin önde gelen yazar, müzisyen ve sanatçılarının ülkeye katkı sağladıklarını biliyoruz. Kıbrıs Harekatı aynı şekilde. 15 Temmuz hadisesi gerçekleşiği zaman da bir çok sanatçımız ülkemizin yanında olmuşlardır. Ana muhalefet lideri kendini küçük düşürmüştür, bunu alıp siyasi bir polemik malzemesi haline getirmek ne ana muhalefet liderine ne partisine yakışmamaktadır. Sizi tutan ne buyurun siz de gidin, siz gitmek istediniz de oradaki komutan hayır mı dedi. Gitsin bir kamuflaj giysinler. Zeytin Dalı Operasyonunun başarısını hazmedemeyenler kulübünden artık uzak dursunlar.Bu birliği ve beraberliği devam ettireceğiz bunu da özellikle kamuoyuyla paylaşmak isterim.

-Sayın cumhurbaşkanımız ekonomiyi yakından takip eden bir lider. Bunu yaparkan ilgili bakan ve kişilerle yakın temas içinde olmuştur. Bu yakın takıp ve ilgi neticesiyle 2017’de 7.4 büyüme yakaladık. Sayın cumhurbaşkanımız hiç bir zaman kapalı kapılar ardırda bir şey söyleyip dışarıda da farklı konuşan bir lider değildir. Farklı bir hadise yok. 2017’de bunun rakamlarını fazlasıyla gördük.

Kabine revizyonu söz konusu değil.

Konuşmasının soru cavap bölümünde Fox TV muhabirinin “Sayın Mehmet Şimşek’in istifa ettiği iddiası doğru mu” sorusuna Kalın, ‘Bize gelen böyle bir şey yok’ yanıtı verdi.

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