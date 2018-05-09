İbrahim Kalın: Ortak miting düzenlenebilir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'nin ortak miting yapma planı bulunup bulunmadığına ilişkin ilişkin soruya, "Böyle bir ihtimal var. Cumhur İttifakı'nın bir mitingi olarak, dolayısıyla BBP de buna katılabilir, Cumhur İttifakı'nın gücünü, birlik ve beraberlik ruhunu, duygusunu yansıtacak önemli bir miting olacaktır." diye yanıtını verdi.



“ABD’nin tek taraflı anlaşmadan çekilmesi endişe verici”

ABD’nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararını değerlendiren Sözcü Kalın, “ABD’nin tek taraflı olarak anlaşmadan çekilmesi endişe vericidir.” şeklinde konuştu.

Kalın, “Bölgede yeni istikrarsızlıklara, gerilimlere ve çatışmalara yol açma riskini taşımaktadır.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, “Uzun müzakereler sonunda, diplomatik girişimler neticesinde varılmış bir anlaşmanın tek taraflı iptal edilmesi, elbette ABD’nin güvenirliğini de sarstmaktadır.” değerlendirmesinde bulundu.

Kalın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz bölgede hiçbir ülkenin nükleer silaha sahip olmasını istemiyoruz. Bölgemizin tamamen, sahibi kim olursa olsun, nükleer silahlardan arındırılması bizim öncelikli hedefimizdir.”

“Sosyal medya manipülasyonları beyhude çabalar”

Kalın, bir basın mensubunun sorusu üzerine, “Sosyal medyayı kullanarak birtakım manipülasyonlara girişmek netice vermeyecek beyhude çabalardır.” dedi.

Yunanistan’ın darbeci askerin ilticasına onay vermesi

Yunanistan’ın darbeci askerin iltica talebine onay vermesi hakkında sorulan soruya cevap veren Kalın, “Vahim bir durum.” değerlendirmesinde bulundu. Kalın, “Hukuk adına skandaldır, ilişkilerimizi olumsuz etkileyecek bir gelişmedir.” ifadesini kullandı.

Kalın, Fransa'da ‘Kur’an-ı Kerim’ tartışması hakkında şu yorumda bulundu:

“Bazı Avrupalılar kutsal kitabımıza ilişkin kendilerince birtakım çağrılarda, taleplerde ya da tasarruflarda bulunmak yerine öncelikle Avrupa’da yükselişe geçen aşırı sağın nereye gideceğine dair birtakım tedbirler almalıdırlar. Bizim kitabımızla uğramak yerine aşırı sağın yükselişini önlemek için çaba sarf etmelidirler.”

İnce’nin randevu talebi

Kalın, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan randevu talebi konusunda, “Program üzerinde çalışılıyor, önümüzdeki birkaç gün içinde bu olabilir.” dedi.

“Ortak miting düzenlenebilir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin ortak miting yapma planı bulunup bulunmadığına ilişkin ilişkin soruya, “Böyle bir ihtimal var. Cumhur İttifakı’nın bir mitingi olarak, dolayısıyla BBP de buna katılabilir, Cumhur İttifakı’nın gücünü, birlik ve beraberlik ruhunu, duygusunu yansıtacak önemli bir miting olacaktır.” diye yanıtladı.

Ekonomi toplantısı

Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki ekonomi toplantısına ilişkin, “Döviz meselesi olsun, diğer konular olsun etraflı bir şekilde ele alınacak.” diye konuştu.

AA