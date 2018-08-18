İcadiye’nin acı günü

Üsküdar İcadiye Mahallesi'nin muhtarı Önder Elbir dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Bayram dolayısıyla çok sevdiği Akçay'da olan Elbir'in kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

İstanbul Üsküdar’a bağlı İcadiye Mahallesi’nde 20 yılı aşkın süredir muhtarlık yapan mahallelinin Önder Ağabeyi, Önder Elbir dün akşam saatlerinde hayata veda etti. Kalp krizi sebebiyle yaşamını yitiren Elbir’in naaşı, bugün ikindi namazını müteakiben Selamiali Camii’nde kılınan cenaze namazıyla Kuzguncuk Mezarlığı’na defnedildi. 12 Eylül 1980 öncesi uğradığı silahlı saldırı ile tekerlekli sandalyeye mahkum olan Elbir, özellikle mahalle dokusunun korunması ve mahallenin ranta teslim edilmemesi için büyük çaba sarf etmişti.

17 AĞUSTOS’U YENİDEN YAŞADIK

Erbil için İcadiye’liler sosyla medya hesaplarından şunları söyledi: “Güzel yürekli insan. İnsanlığa ve mahallesine devamlı hizmet eden, yardım severliği ile hepimizin gönlünü kazanan biriydi Önder Elbir. Çevresindekiler için ağabey, kardeş, dost, her şeydi. 7’den 70’e çok sevilirdi. Herkes için özellikle de İcadiye için önemli bir değerdi. 17 Ağustos depremini Önder Elbir dostları olarak yeniden yaşadık.”