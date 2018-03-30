‘İçeride olsam da güçlüyüm’

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ile Çorum Milletvekili Tufan Köse Maltepe Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nu ziyaret etti.

‘Berberoğlu'nun sağlık durumu ve morali oldukça iyi. Dışardaki gelişmeleri yakından izliyor. En kısa zamanda özgürlüğüne kavuşacağı inancını yineledi'' diyen Bayraktutan şunları söyledi:

‘Arkadaşımız, yargı sürecinin sonunda gerçeklerin aydınlanacağına ve aklanacağına yürekten inanıyor. İçeride olsa da, her zamankinden daha güçlü olduğunu ve güzel günlerde buluşacağımızı söyledi. Tüm dostlara sevgi ve selamlarını iletti. Adalet er ya da geç tecelli edecektir. İnanıyoruz ki önümüzdeki günlerde özgürlüğüne kavuşacak, olması gereken yerde milletinin yanında olacaktır''