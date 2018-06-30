İçeride sınav, dışarıda dua

2 milyon 381 bin 784 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu sona erdi. Adaylar girdikleri sınavda ter dökerken aileleri de dışarıda çocuklarını dua ederek bekledi. İstanbul'da sınava giren İrem Erol kulağındaki küpe nedeniyle zor anlar yaşadı. Güvenlik noktasında görevliler tarafından küpesinin çıkarılması istenen İrem, sıkışan küpeyi çıkarmaya çalışırken az daha sınavı kaçıracaktı. Neredeyse yıllarca verdiği emeğin boşa çıkaracak küpe oturumun başlamasına 4 dakika kala çıkarıldı.

Türkiye’de 81 ilde, 7 bin 884 binada 129 bin 291 salonda uygulanan sınava 2 milyon 381 bin 784 üniversite adayı başvurdu.



Adaylara, Türkçe testinden 40, sosyal bilimler testinden 20, temel matematik testinden 40, fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 sorunun yöneltildiği TYT, 135 dakika sürdü.YKS’nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) de yarın yapılacak. YKS sonuçları, 31 Temmuz’da açıklanacak.





Veliler öğrencilerden daha heyecanlı çıktı, araçlar birbirine girdi

Aydın'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrencilerin velileri öğrencilerden daha heyecanlı ve telaşlı çıktı. Sabah saatlerinde çocuklarını sınava götüren onlarca veli kaza yaptı. Birçoğu zincirleme şeklinde gerçekleşen kazalarda öğrenciler başka araçlarla sınav merkezlerine nakledilirken kazalarda can kaybının yaşanmaması teselli oldu.

Aydın’da sabah saatlerinde çocuklarını sınava götürmek için araçlarıyla yola çıkan çok sayıda veli kaza yaptı. Kazaların en yoğun olduğu bölge ise İzmir-Aydın karayolu oldu. Sabah saat 09.15 sıralarında Efeler ilçe merkezindeki okullara çocuklarını götüren veliler, Kardeşköy kazakkahvesi yakınlarında kaza yaptı. İlk kazada 5 araç birbirine girerken kazanın yaklaşık 150 metre gerisinde kazayı gören diğer sürücülerin paniklemesi sonucu 6 araç daha birbirine girdi. Aynı yerde 11 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada hafif yaralanan veliler kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken, durumları iyi olan sınava girecek öğrenciler ise yoldan geçen başka araçlarla sınavlara yetiştirildi. Bu arada polis ve jandarma ekipleri sınava girecek öğrencilerden daha heyecanlı olan velilerin kazalarına yetişmekte güçlük yaşadı. Saat 10.00'da girişlerin sona erdiği sınava bazı öğrenciler son saniyelerde yetişirken, her zaman olduğu gibi veliler çocuklarını okul bahçelerinde dua okuyarak bekledi.

YSK’ye giren adaylara sıkı arama

Edirne’de adaylar, salona girişte polisler tarafından didik didik arandı. Adayların kolyelerinden kemerlerine kadar, metal eşyalar ile sınava girmelerine izin verilmedi.Edirne'de YSK’nın ilk oturumuna Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi'nde giren adaylar sabah saat 09.00 sıralarından itibaren sınav salonlarına geldi. Adaylar kapıda polis ekiplerince sıkı kontrolden geçirildi. Sınava kol saati, pantolon kemeri, saçlardaki tel toka, küpe, kolye, anahtarla girmeleri yasak olan adaylar, bazı eşyalarını salon girişlerine bıraktı.

Sınava geç kaldığını düşünerek koşarak gelen bazı adaylar girişte gözyaşlarına hakim olamadı. Onları polis memurları ve sınav görevlileri sakinleştirip salona aldı. Adaylar sınava girerken, aileleri de üniversite kapısında onların çıkışlarını bekledi. Oğlunun sınava iyi hazırlandığını ve çok stresli olmadığını ifade eden Bülent Şen, “Şimdiye kadar oğlum çok stresli değildi. İyi hazırlandı. Onun için hakkında hayırlısı olsun. Bizde kapıda çıkmasını bekliyoruz” dedi.Trakya Üniversitesi Ayşekadın yerleşkesinde saat 10.00 sıralarında salon kapıları kapanırken, geç kalan aday olmadı

Sınavı 1 dakika ile kaçırdı

BU yıl ilk defa uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Antalya’da bazı öğrenciler 15 dakika kuralına takıldı ve sınava giremedi. Bir öğrenci 1 dakika gecikmeyle sıvana alınmazken, bir okulda da köpek, sahibiyle sınav salonuna girmek için çaba sarf etti, polis engel oldu.

SINAV ÖNCESİ KÜPE KRİZİ

Üsküdar Burhan Felek Anadolu lisesinde sınava girecek olan İrem Erol annesiyle birlikte okula geldi. Okul girişinde güvenlik noktasında arama sırasında Erol’dan küpesinin çıkarılması istendi. Annesi küpeyi çıkarmaya çalıştı fakat kulağında küpe sıkıştığı başarılı olamadı. Diğer velilerden yardım istendi. Bir veli cımbızla sıkışan küpeyi çıkarmaya çalışsa da o da başarılı olmadı. Daha sonra okul bahçesindeki bir veli sınava 4 dakika kala sıkışan küpeyi çıkararak öğrencinin sınava girmesini sağladı.

15 DAKİKA KURALINA TAKTILDILAR

Saat 10.15’te başlayan sınav için saat 10.00’dan sonra adaylar binalara alınmadı. Bu nedenle geç kalan adaylardan bazıları koşarak son anda sınava yetişti. Saat 10.00’dan sonra gelen adaylar binaya alınmadı. Görevliler saat 10.00’dan sonra binaya giren bir kişiyi dışarı çıkardı.

BEYAZIT’TA DA BENZER MANZARA VARDI

İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü’nde de YKS için öğrenciler sabah saatlerinden itibaren kampüs önüne geldi. Öğrenci velileri de kampüs önüne gelerek çocuklarının heyecanını paylaştı. Çocukları içeri girerken bazı velilerde çocukları için dualar etti. Kampüs çevresinde bekleyen veliler heyecanla çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi. YKS sınavının ilk adımı olan TYT sınavı saat 10.15’te başladı. Geçtiğimiz yıllarda uygulanan 15 dakika kuralı YKS sınavında da uygulanmaya devam etti. Sınava girecek olan adaylar sınav saatine 15 dakika kala sınav salonlarına alınmadı. Saat 10.00’dan sonra sıvan salonuna girişler kapatıldı. Bir çok aday sınav saati yaklaşırken sınava giriş belgesiyle üniversitenin ana kapısından giriş yapmaya başlarken, geç kalan adaylar ise sınav saatine dakikalar kala kapı önünde koşmaya başladı. Kapıdan giren öğrencilerin bazıları sınava kıl payı yetişirken bazıları da yetişemeyerek sınav salonlarından geri döndü.

“HEYECANLIYIM”

Sınava girmek için kampüs önüne gelen Hüseyin Kılıç, “Sınava hazırlandım. Heyecanlıyım. Rus dili ve edebiyatı istiyorum. Hangi üniversite olur henüz karar vermedim sınav sonucuna göre karar vereceğim” diye konuşurken bir başka öğrenci Enes Çakır ise sınava ilk kez girdiğini ve Bilgisayar Mühendisliği istediğini söyledi.

KIZI MEZUN OLDUĞU OKULDA SINAVA GİRDİ

Kızları sınava giren Birol ve Funda Guldur çifti de heyecanla kızlarının sınavdan çıkmasını bekledi.

Baba Birol Guldur çok heyecanlı olduğunu söyleyerek ,” Ne tesadüf ki 31 yıl önce bende bu okuldan mezun olmuştum. Tüm öğrencilere başarılar diliyorum. onun kadar heyecanlıyız” diye konuştu. Funda Guldur ise,” Ben de bütün çocuklara başarılar diliyorum önce kendi kızıma tabi ki. 12 yıldır bütün hedefimiz burasıydı. bunun için emek verdik. İnşallah onun da bizim de emeklerimiz boşa çıkmaz” dedi.

TOP OYNADILAR

Büyük kızı sınava giren baba Halil İbrahim Alkan ise kampüs önünde beklerken küçük kızıyla top oynadı. kızının sınava ilk defa girdiğini söyleyen baba Alkan, “Bizde burada küçük kızımla top oynayarak vakit geçiriyorduk. Beklemekten sıkıldı biraz onu eğlendirmeye çalışıyorum. Biraz heyecan vardı kızımda. Kısmet olursa Tıp Fakültesi’ni kazanmak istiyor. Hedefimizde İstanbul Üniversitesi. bizde biraz heyecan var bir boşlukta var onu da top oynayarak dolduruyoruz” diye konuştu.