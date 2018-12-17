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İçinde çocuk varken otomobili çektiler

İstanbul'da gün geçmiyor ki çekici terörü yaşanmasın. İşgüzar çekiciler bu kez Kağıthane'de çocuğunu kursa bırakmak için cadde üzerinde otomobilini park eden kadının aracı, içerisinde küçük oğlu varken çekti. Aracının çocuğuyla birlikte çekildiğini öğrenen kadın otoparka giderek polisle uzun süre tartıştı.

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İstanbul'da gün geçmiyor ki çekici terörü yaşanmasın. İşgüzar çekiciler bu kez Kağıthane'de çocuğunu kursa bırakmak için cadde üzerinde otomobilini park eden kadının aracı, içerisinde küçük oğlu varken çekti. Aracının çocuğuyla birlikte çekildiğini öğrenen kadın otoparka giderek polisle uzun süre tartıştı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 17.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Söyler Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya  göre akşamüstü 3 yaşındaki oğlu Ömer Aybars ve 9 yaşındaki oğlu Ahmet Mert  ile otomobiline binen Gülbeyaz Avnamak, cadde üzerine geldiğinde aracını park etti. Oğlu Ahmet Mert’i kursa bırakmak için  araçtan inen kadın, arabanın içinde uyuyan diğer oğlunu ise araçta bıraktı.  Kadın büyük oğlunu kursa bıraktıktan sonra park ettiği yerde aracını göremeyince şok oldu. İçinde çocuğunun da olduğu aracını,  çevredeki esnafa soran kadın aracının çeki tarafından götürüldüğünü öğrenince hemen otoparka gitti.

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OTOPARKA GİDEN KADIN POLİSLERLE TARTIŞTI

Bunun üzerine kadın ile memurlar arasında tartışma başladı. Otoparkta yaşanan tartışma bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

ARACIN ÇEKİLME ANI KAMERALARA YANSIDI

Çekicinin çocuk içindeyken otomobili çekme anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde park halindeki araca yanaşan çekicinin otomobili götürmesi yansıyor.

DHA

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Son güncelleme: android-time 15:3817.12.2018
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