İçişleri Bakanı: seçim sürecinde 370 hadise meydana geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "seçim sürecinde bu güne kadar kadar 370 hadise meydana geldi." dedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları kapsamında bugün Eyüp’te Amasya Dernekler Federasyonu’nu ziyaret etti. Seçim kampanyası dönemine yönelik bilgiler veren Bakan Soylu, şunları söyledi: “Şu seçim kampanyası dönemini gördünüz mü? Bütün Türkiye’de tek bir olay oldu; Suruç’ta. Böyle seçimlerde ortalama bin 500 hadise meydana gelirdi. Şu ana kadar 370 hadise meydana geldi. Yani neredeyse Dörtte biri oranında bir hadise meydana geldi. Milletimizin demokratik olgunluğu en yüksek seviyededir. Herkes istediğini söyleyebiliyor. Binler, onbinler ve yüzbinler herkesi dinliyor ve kararını ona göre veriyor. Standlar yan yana açılmış. Mitinglerin biri bitiyor, biri başlıyor. Televizyon reklamlarında bir siyasi partinin reklamı bitiyor öteki siyasi partinin reklamı başlıyor. Türkiye’deki seçimler başka ülkelerdeki gibi yüzde 80’e yüzde 20 bitmiyor. Bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçimi yüzde 52 ile referandum 51,5 ile bitti. Seçimler Türkiye’de neredeyse korakor gidiyor. Türkiye’yi getirdiğimiz ortam bir hürriyet ve zenginlik ortamıdır.”

İstanbul DHA