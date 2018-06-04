İçişleri Bakanlığı duyurdu! 3’ü üst düzey 30 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içinde 30 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, 28 Mayıs – 4 Haziran tarihleri arasında meydana gelen olaylara ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamaya göre; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca bin 419 operasyon yapıldı. Terör Örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 730 terör, 3 bin 403 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 71 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 204 kişi gözaltına alındı. Aralarında içişleri bakanlığı terörden arananlar listesi gri kategoride bulunan Berhudan (K) Mustafa Şeker, Soreş Van (K) Barış Coşkun ile sözde doğu merkez gücü sorumlusu olduğu tespit edilen Kurtay Rovava (K) Kaniar Müslim adlı teröristlerin de bulunduğu 3'ü sözde üst düzey olmak üzere toplam 30 terörist etkisiz hale getirildi.

Yapılan operasyonlar neticesinde; Bitlis, Diyarbakır ve Van'da toplam 12 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirilirken 15'i ağır ve uzun namlulu toplam 19 silah,36 adet el bombası, 950 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi. Ayrıca, bin 27 kilogram patlayıcı madde, 56 adet El Yapımı Patlayıcı ve mayın imha edildi.

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 557 operasyonda; 2 bin 116 kg esrar, 80 kg eroin, 1,1 kg kokain, 1,1 kg sentetik kannabinoid, 0,5 kg metamfetamin, 4 bin 440 adet ectasy, 74 bin 284 adet captagon, 613 adet sentetik ecza, 44 bin 339 Kök Kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca, 475 bin 404 paket kaçak sigara, 28 bin 884 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 3 bin 403 kişi gözaltına alındı.

Sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda, sokak satıcılarına yönelik okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 424 şüpheli gözaltına alınırken; 27.4 kg esrar, 5 kg eroin, 1.1 kg kokain, 1 kg sentetik kannabinoid, 0.4 kg metamfetamin, 4 bin 350 adet ecstasy, 280 adet captagon, 479 adet sentetik ecza, bin 39 kök kenevir ve 24 tabanca/tüfek ele geçirildi.

Ülke genelinde 10 bin 131 personelin katılımıyla gerçekleştirilen “Türkiye Huzurlu Parklar Uygulaması” kapsamında 55 bin 651 şahıs, bin 216 umuma açık yer kontrol edildi, 251 şahıs ve 23 araca adli ve idari işlem yapıldı. Ayrıca toplam 84 bin TL para cezası uygulandı.

Ülke genelinde 14 bin 993 personelin katılımıyla gerçekleştirilen “Çocuk Ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması” kapsamında 101 bin 605 şahıs ve 14 bin 213 işyeri kontrol edildi, 5 bin 722 okul servis aracı denetlendi. 441 şahıs, 56 iş yeri ve 88 okul servis aracına adli ve idari işlem yapıldı. Kumar ve tombala oynatılmasının engellenmesi amacıyla ülke genelinde 8 bin 74 personelin katılımıyla gerçekleştirilen “Kumar Ve Tombala Uygulaması” kapsamında 6 bin 443 umuma açık iş yeri, kıraathane/kahvehane, kooperatif ve dernek kontrol edildi, bin 521 şahıs ve 175 umuma açık iş yeri, kıraathane/kahvehane, kooperatif ve derneğe adli ve idari işlem yapıldı. Ayrıca toplam 449 bin 408 TL para cezası uygulandı.

Siber suçlarla mücadele kapsamında; terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 575 sosyal medya hesabı ile ilgili yapılan çalışmalarda tespit edilen 337 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Düzensiz göçle mücadelede; 68'i denizlerde olmak üzere toplam 4 bin 782 düzensiz göçmen yakalanırken, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 71 organizatör gözaltına alındı.