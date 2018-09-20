İdlib’de silahsız bölge Esad’ın işine yarayacak

Genelkurmay İç Güvenlik Şubesi eski Müdürü Atabay’a göre, Türkiye ile Rusya’nın İdlib için vardığı uzlaşma, başka bölgelere odaklanmasına fırsat vereceğinden Esad rejimine avantaj sağlayabilir.

Genelkurmay Başkanlığı İç Güvenlik Dairesi'nin eski şube müdürlerinden emekli Albay Ünal Atabay, Suriye'nin İdlib kentinde ‘Silahtan arındırılmış bölge' oluşturulmasının askeri açıdan ‘teknik bir zorunluluk' olduğunu söyledi. Atabay, uygulamanın askeri avantajlarını SÖZCÜ'ye şöyle sıraladı:

– İdlib'de bulunan gözlem noktaları daha güvenli hale gelir.

– Gözlem noktaları arasındaki irtibatın muhafazasını, karşılıklı devriyeler ile noktalar arasındaki geçişlerin önlenmesini sağlar.

– Bölgedeki koordinasyon ve işbirliği faaliyetleri kolaylaşır.

– Türkiye-Rusya'nın devriye görevlerine etkili alan açılmış olur.

– Lojistik ihtiyaçlarının karşılanması akıcı ve güvenli hale gelir.

– İnsani yardım faaliyetleri için de güvenli koridor imkanı sağlar.

Ünal Atabay açıklamasını şöyle sürdürdü: “İdlib'de alınacak tedbirler, Suriye ordusuna enerjisini başka bölgelere odaklanmasına fırsat verecek. Türkiye-Rusya arasındaki mutabakata bakıldığında, Esad rejimine avantaj sağlayabileceği söylenebilir.

ÇATIŞMALAR ÇIKABİLİR

Bir diğer husus; bölgedeki muhalif ve radikal gruplar arasında her ne kadar bir ayrışma yaşansa da, bölgenin sosyolojik koşulları gereği; örgütlerin birbirlerini tamamlama davranışları sergilemesine fırsat yaratıyor. Buradaki örgütlerin ayrıştırılması ve tasfiyesi, sancılı bir sürecin yaşanmasına sebep olabilir. Üzerlerindeki baskı kalkacağından, fırsattan yararlanmak isteyen gruplar arasında yeniden yapılanmalar, oluşumlar ve tasfiyeler ile gruplar arası geçişler yaşanacak. Bunlar yeni hazırlıklarla, yeni çatışmalara da neden olabilirler.”