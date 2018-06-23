Binlerce vatandaş mağdur oldu…

Maltepe'deki Muharrem İnce mitingine gitmek için İstanbullular sabahın erken saatlerinde yollara düştü. Bakırköy ve çevre ilçelerde oturanlar ise miting alanına gitmek için Bakırköy İDO İskelesi'nin yolunu tuttu.Ancak saat 11:30 sıralarında İDO'daki yoğunluk sonrası "İDO seferleri iptal etti" iddialarına neden oldu. Daha sonra yapılan açıklamada seferlerin planlandığı gibi sürdüğü kaydedildi.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin “Cumhuriyet tarihinin en büyük mitingi olacak” diye tanımladığı Maltepe’de gerçekleştirilecek olan Büyük İstanbul Mitingine kentin dört bir yanından vatandaşlar akın akın gitmeye başladı.

Bakırköy ve çevre ilçelerde oturanlar ise miting alanına gitmek için Bakırköy İDO İskelesi’ne gitti.

Saat 09:00 itibariyle iskelede deyim yerindeyse adım atacak yer kalmadı.

Saat 11:30 sıralarında ise İDO’nun seferlerini durdurduğu iddia edildi.

İDO’DAN AÇIKLAMA GELDİ

İddialarla ilgili İDO’dan yazılı açıklama geldi. Açıklamada “23 Haziran 2018 tarihinde Maltepe'de gerçekleşmekte olan miting nedeniyle İDO Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy-Bostancı hattımızda seferlerin durdurulduğu ile ilgili bilginin asılsız olduğunu, bu hatta herhangi bir sefer iptali yapılmadığını bildirmek isteriz. Tüm seferlerimiz, 11 Haziran-16 Eylül 2018 tarihleri arasında geçerli olan ve duyurusunu yapmış olduğumuz yaz tarifemize göre, hava ve deniz şartlarının uygun olması halinde eksiksiz şekilde gerçekleştirilmektedir. Misafirlerimizin ulaşım ihtiyaçlarını kolaylaştırabilmek adına miting bitiminde tarifemize ek seferler düzenlenecektir.” denildi.