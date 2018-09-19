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Iğdır’da kan donduran koca dehşeti!

Son zamanlarda sıkça yaşanan kadına şiddetin bir yenisi de Iğdır'da yaşandı. Kan donduran olayda Mehmet Çağraş (50) boşanma aşamasındaki 8 çocuğunun annesi Güner Çağraş'ı (45), 20 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Güner Çağraş, tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti.

android-time 22:45 19 Eylül 2018
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Iğdır’da kan donduran koca dehşeti!
Son zamanlarda sıkça yaşanan kadına şiddetin bir yenisi de Iğdır'da yaşandı. Kan donduran olayda Mehmet Çağraş (50) boşanma aşamasındaki 8 çocuğunun annesi Güner Çağraş'ı (45), 20 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Güner Çağraş, tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti.

Olay Cumhuriyet Mahallesi, Salman sokakta meydana geldi. TIR şoförü Mehmet Çağraş, boşanma aşamasındaki eşi Güner Çağraş’ı barışmaya ikna edemeyince komşularının ve çocuklarının gözü önünde defalarca bıçakladı.

20 BIÇAK DARBESİ İLE AĞIR YARALANDI

20 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Güner Çağraş, önce özel bir hastaneye oradan da Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Güner Çağraş, tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti.

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Olaydan sonra Iğdır Emniyet Müdürlüğü’ne teslim olan Mehmet Çağraş’ın sorgusu tamamlandıktan sonra adliyeye çıkarılacağı belirtildi.

BARIŞMAYA İKNA EDEMEYİNCE…

Mehmet Çağraş ile Güner Çağraş’ın 27 yıldır evli oldukları ve geçimsizlik nedeniyle 2 yıldır boşanma aşamasında oldukları için ayrı yaşadıkları öğrenildi. Aynı mahallede ayrı evlerde oturan Mehmet Çağraş’ın Güner Çağraş’ı barışmaya ikna edemeyince öldürdüğü belirtildi. DHA

Son güncelleme: android-time 22:5219.09.2018
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