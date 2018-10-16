Iğdır’daki ‘töre’ cinayeti

Iğdır'da bir kadının öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan kadının akrabası olan 12 şüpheliden 2'si "Töre saikiyle kasten öldürme" ve "azmettirme" suçlarından tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 6 Ekim Cumartesi günü, Aşağı Erhacı köyünde oturan F.Ş. adlı kadının av tüfeği ile kafasından vurularak öldürülmesi olayına karışanları yakalamak amacıyla çalışma başlattı. Çalışma sonucu, F.Ş’yi öldürdüğü iddia edilen kardeşi C.E’nin de aralarında yer aldığı 2’si çocuk 12 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen zanlılardan 6’sı, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, diğerleri ise nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartıldı. Hakimlikçe ifadesi alınan 6 sanıktan 4’ü adli kontrol şartıyla salıverildi, C.E. ve bir başka şüpheli ise “Töre saikiyle kasten öldürme” ve “azmettirme” suçlarından tutuklandı. IĞDIR (AA)

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