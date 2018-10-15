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İğrenç fenomen gözaltına alındı

İzmir'de, para karşılığında erkek çocukları öpüştürüp bu görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaşan sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' lakaplı Bulut Altuğ müstehcenlik suçu işlediği gerekçesiyle gözaltına alındı. 

android-time 09:20 15 Ekim 2018
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İğrenç fenomen gözaltına alındı
İzmir'de, para karşılığında erkek çocukları öpüştürüp bu görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaşan sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' lakaplı Bulut Altuğ müstehcenlik suçu işlediği gerekçesiyle gözaltına alındı. 

İzmir’de, sosyal medya fenomeni olarak bilinen ‘Gagabulut’ lakaplı Bulut Altuğ, özellikle Kordon Boyu’ndaki çimlerde oturan erkek çocuklarına para verip birbirleriyle öpüştürdükten sonra bu anların görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşılan bu görüntüleri izleyen çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da paylaşımlarda bulunarak duruma tepki gösterdiği. Bunun üzerine İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Müstehcenlik suçu işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan Bulut Altuğ’u ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Taylan YILDIRIM / İZMİR, (DHA)

 

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Son güncelleme: android-time 09:5515.10.2018
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