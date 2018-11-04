İğrenç şantaj! Birlikte olduğu kadının gizli görüntülerini çekip…

Eskişehir'de yaklaşık 5 aydır birlikte yaşadığı kadının uygunsuz görüntülerini çekip, şantaj yaptığı iddia edilen şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, polis ekiplerine başvuran evli F.B. (30) isimli kadın, yaklaşık 5 aydır ilişki yaşadığı S.M.’nin (33) cep telefonuna kaydettiği cinsel içerikli görüntülerle kendisine şantaj yaptığını bildirdi.

Bunun üzerine olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli S.M.’yi Hoşnudiye Mahallesi’nde bir alışveriş merkezinin otoparkında yakaladı. Şüphelinin üzerinde arama yapan ekipler, F.B.’ye ait görüntülerin olduğu bir flash bellek ele geçirdi.

‘Hükümlünün kaçması, taksirle adam öldürme, başkasına ait kredi kartını kullanma’ suçlarından da arandığı tespit edilen S.M.’nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

İHA