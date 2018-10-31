Teröristlere ağır darbe!

İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada 'Şırnak'ın Cudi Dağı'nda İHA ile tespit edilen 4 terörist hava harekatı ile öldürüldü' denildi. Öte yandan TSK'dan yapılan açıklamada ise, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, 11 teröristin öldürüldüğü kaydedildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün sabah saatlerinde, Cudi Dağı Helanipir Tepe bölgesinde İHA ile tespit edilen 4 bölücü terör örgütü mensubunun, icra edilen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiği belirtildi. Hava harekatlarında 11 terörist etkisiz hale getirildi Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) terör örgütüne yönelik dün ve bugün düzenlenen hava harekatlarında, 11 terörist etkisiz hale getirildi. TSK’dan yapılan bilgilendirmeye göre, Şırnak kırsalı ile Irak’ın kuzeyindeki Gara, Zap ve Metina bölgelerine 30-31 Ekim’de düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütüne ait barınak ve mühimmat depoları imha edildi. Harekatlarda, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 11 bölücü terörist etkisiz hale getirildi. İHA-AA

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