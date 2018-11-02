İhaleyi alan şirketten ballı gezi

AKP’li Ordu Büyükşehir Belediyesi, 'Mahalle Yollarında Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üst Yapı İşlerini incelemek üzere’ personelini Tayland ve Dubai’ye gönderdi. Ancak geziye giden personelin görev alanları, gezinin amacı ile uyuşmadı. Sayıştay bu çelişkiyi raporlarına yansıttı ve “Personel ve Meclis üyelerinin teknik bir konuda eğitime gönderilmesindeki amacın ne olduğu anlaşılamamıştır” dedi.

Dört günlük Tayland gezisine, Belediyede Zabıta Müdürü, Özel Kalem yönetici asistanı ve Toplu Taşıma Daire Başkanının yanı sıra 2 meclis üyesi de katıldı. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı harita teknikeri ise 4 günlüğüne Dubai’ye gitti. Bu gezilerin masrafını ise Ordu Büyükşehir Belediyesi, toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı işlerinin yapımını alan şirket karşıladı.

SÖZLEŞMEYE KOYDULAR

Ordu Büyükşehir Belediyesi, toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı işleri yaptırmak amacıyla ihaleye çıkmış ve 309 milyon TL’ye Cengizler Yol Yapı, CNG Yapı ve Sanayi, Musfalt Madencilik Limited Şirketi Ortak girişimi ile sözleşme imzalamıştı. Sözleşmeye, Belediyenin belirlediği 10 personelin yurtdışı teknik eğitim gezisine gönderilmesi ve gezi masraflarının da şirket tarafından karşılanması maddesi de konulmuştu.

Sayıştay, “Sözleşmeye yurtdışı teknik gezisi adı altında hüküm konulması idareye ilave maliyet getirdiğinden dolayı kabul edilemez. Teknik eğitim gezisine giden personelden bir kısmının görev alanları ve tanımları ile teknik eğitim muhteviyatı arasında çelişki olduğu görülmüştür” dedi. Belediye ise Sayıştay'a ‘' Bundan sonra yapılacak olan iş ve işlemlerde bulgu doğrultusunda gerekli hassasiyet gösterilecektir” savunması gönderdi.