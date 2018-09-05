İhbar edilen TIR’daki zula polisleri terletti

Gaziantep'te yakalanan bir tırın gizli bölmesi polis ekiplerini de şaşırttı. Gizli bölmeyi bulabilmek için uzun bir süre çaba sarf eden ekipler, sonunda bulduğu bölmede ise onbinlerce paket kaçak sigara ele geçirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak sigara sevkıyatı ihbarı üzerine harekete geçerek Şahinbey ilçesinde bir tıra operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda aramalara rağmen tırda ihbar edilen sigara bulunamadı.

GİZLİ BÖLME İÇİN OTOMATİK SİSTEM

Bu kez narkotik dedektör köpeğinin yaptığı arama yapan ekipler, köpeğin verdiği tepkiler üzerine detaylı bir arama başlattı. Önce tırdaki çakıl yükünü boşaltan ekipler, kasada yaptığı incelemede ise bağlantı noktaları belirlendi. ekipler vidaları sökmelerine rağmen kapağın açılmadığını gördü. Tekrar tırın kasasını havaya kaldırmak isteyen ekipler, büyük bir şaşkınlık yaşadı. Ekipler gizli bölmenin kapağını açan otomatik sistemi tespit ederek, kasayı tekrar havaya kaldırdı. Hem gizli bölmeyi bulan ekipler gizli bölmedeki çeşitli markalardaki toplam 32 bin 700 paket gümrük kaçağı sigarayı ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü hakkında ise 5607 SKM kapsamında gerekli yasal işlemler yapıldı.

İHA