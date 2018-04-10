İhbara giden polislere çiçekli karşılama!

İstanbul Kağıthane'deki bir okuldan, polise yapılan bir ihbarı değerlendiren ekipler, adrese ulaştıklarında büyük şaşkınlık yaşadı. Okula girdiklerinde, öğrencilerin alkışları ile karşılaşan ekip, "Polis Haftası" sebebiyle kutlamayla karşılaşınca duygulu anlar yaşadı.

Kağıthane Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu öğrencileri, Polis Haftası kapsamında ilginç bir etkinliğe imza aldı. Sahte bir ihbarla ekip çağırarak gelen polislerin haftasını kutlamak isteyen öğrenciler Emniyet’ten yardım istedi. Öğrencilerin isteği üzerine devreye Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü girdi. Alınan izinlerin ardından, bölgede görevli Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerine ihbar yapıldı. Hızla okuldaki ihbara yönelen ekipler, bahçe kapsamından girince, farklı bir tabloyla karşılaştı. Tük Bayrağı ve öğrencilerin coşkusuyla karşılaşan ekipler bit süre şaşkınlık yaşadı. Ne olduğunu anlamaya çalışan ekibe Çiçek uzatılarak “Polis Haftanız Kutlu Olsun” denlince herşey anlaşıldı. Sahte ihbarla okula çağırılarak, alkışlarla karşılaşan ekipler, duygu dolu anlar yaşadı.