İhraç edilen öğretmene görev verdiler

Kanun Hükmünde Kararname ile Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki görevinden ihraç edilen ve Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ile birlikte Ankara Yüksel Caddesi'ndeki 'işimizi geri istiyoruz' eylemlerine katılan öğretmen Acun Karadağ'a Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ''Direksiyon sınavında gözetmen'' görevi verildi.

14 Kasım 2016 tarihinde KHK ile görevinden ihraç edilen ve önce çalıştığı okulun önünde, daha sonra da Yüksel Caddesi'nde eylem yapmaya başlayan öğretmen Acun Karadağ hakkında defalarca gözaltı kararı verilmiş, ev hapsi cezası da çıkarılmıştı. Ev hapsi daha sonra yurtdışı çıkış yasağı olarak değiştirilmişti.

Yaklaşık 500 gündür göreve iade için bekleyen Karadağ'a Milli Eğitim Bakanlığı'ndan şaşırtıcı bir mesaj geldi. Karadağ, haftasonu yapılacak direksiyon sınavı için gözetmen olarak göreve çağırıldı. Karadağ kendisine MEB'den gelen mesajı “Ben size devlet kurumları çalışmıyor iflas etmiş diyorum inanmıyorsunuz… İhraç edildikten sonra maaş kesim cezası gönderen Milli Eğitim, beni direksiyon sınav görevine çağırıyor. Acaba iyiye işaret mi? Nasıl olsa göreve dönecek diye adımı silmediler mi?” diyerek paylaştı.