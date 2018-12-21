İhsan Eliaçık serbest kaldı

Hakkındaki soruşturmayla ilgili ifade vermek için İstanbul Adliyesine giden fakat Batman'daki başka bir soruşturmadan yakalaması olduğu için gözaltına alınan yazar İhsan Eliaçık serbest bırakıldı. Eliaçık’ın avukatı Seyhan Sayın, “Müvekkilimin İstanbul dışına çıkış yasağı var. Zaten Batman’a gidemezdi” dedi.

Batman'daki bir soruşturmada ifade vermediği gerekçesiyle dün gözaltına alınan yazar İhsan Eliaçık geceyi adliyede geçirip ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade veren Eliaçık, çıkışta açıklama yaptı. “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla suçlandığını ifade eden Eliaçık, “Sosyal paylaşım sitelerinden yaptığım paylaşımlarda Cumhurbaşkanı'na hakaret kastım yoktu” dedi. Eliaçık'ın avukatı Seyhan Sayın da, “Müvekkilimin İstanbul dışına çıkış yasağı var. Hakkındaki soruşturmadan haberi olsa bile Batman'a gidemezdi” açıklamasında bulundu. İLGİLİ HABER İfade için adliyeye gitti, gözaltına alındı

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