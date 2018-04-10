II. Mehmed’in kaç çocuğu ve eşi vardı? İşte Fatih Sultan Mehmet’in eşleri ve çoçukları…

Osmanlı İmparatorluğu’nun yedinci padişahı olan II. Mehmed yani Fatih Sultan Mehmet'in kaç eşi ve çocuğu vardı merak ediliyor. 22 yaşında İstanbul'u fethederek bir çağı başlatn Fatih Sultan Mehmet'in eşlerini Fatih Sultan Mehmet'in Eşleri: Emine Gül-Bahar Hatun, Helene Hatun, Alexias Hatun, Gülşah Hatun, Sitti Mükrime Hatun, Çiçek Hatun ve Anna Hatun'dur. Fatih'in 4 çocuğu olmuştur. İşte II. Mehmet'in çocukları...

Fatih Sultan Mehmet’in çocukları ve eşleri hakkında bilgi edinmek isteyenler doğru adreste. Fatih Sultan Mehmet’in eşlerinden biri olan Çiçek Hatun kimdir? İşte Fatih Sultan Mehmet’in çocukları ve eşleri hakkında bilgiler…

FATİH SULTAN MEHMET'İN EŞLERİ

Fatih Sultan Mehmed'in Eşleri: Emine Gül-Bahar Hatun, Helene Hatun, Alexias Hatun, Gülşah Hatun, Sitti Mükrime Hatun, Çiçek Hatun ve Anna Hatun'dur.

Emine Gül-Bahar Hatun; Akkoyunlulara gelin giden Gevherhan Sultanın annesidir. Ayrıca Fatih Sultan Mehmed'in babası II. Murad'ın oğlu Fatihin; evliliklerini tasvip etmediği Emine Gül-Bahar Hatun'dan II. Beyazid dünyaya gelmiştir.

Helena Hatun; Mora Despotu Demetrus'un kızıdır.

Alexias Hatun; Bizansın prenseslerindendir.

Gülşah Hatun; Karamanoğlu beyliğinden olan İbrahim Beyin kızıdır. Gülşah Hatun aynı zamanda Karaman Sancakbeyi Şehzade Mustafa'nında annesidir.

Sitt-i Mükrime Hatun; Dulkadiroğlu Süleyman Beyin kızıdır. (Fatih'in babası II. Murad; oğlu Fatih Sultan Mehmed ile Dulkadiroğlu Süleyman Beyin kızı olan Sitti Mükrime Hatun ile evliliklerini onaylaması sonucu Fatih Sultan Mehmed'in Eşi Olmuştur.)

Çiçek Hatun; Fatih Sultan Mehmed'in çocuğu Cem Sultan'ın annesidir. Çiçek Hatun Türkmen Beyi kızıdır.

Anna Hatun; Trabzon imparatorunun kızıdır ve Fatih Sultan Mehmed ile evlilikleri kısa sürmüştür.

Hatice Hatun, Zağanos Paşa'nın kızıdır. Fatih boşamıştır.

FATİH'İN ÇOCUKLARI

Fatih Sultan Mehmed'in toplam 4 tane çocuğu olmuştur. II.Bayezid, Şehzade Mustafa, Gevherhan Sultan ve Cem Sultan Fatih'in çocuklarıdır.

Bazı kaynaklarda ismi bilinmeyen iki kızı ile Korkut isimli bir oğlundan da bahsedilmektedir.

ÇİÇEK HATUN KİMDİR?

Doğum tarihi tam olarak bilinmemektir. Sırp veya Venedikli bir cariye ya da Türkmen bir beyin kızı olduğu yönünde farklı görüşler mevcuttur. 1459'da oğlu Cem Sultan'ı Edirne'de dünyaya getiren Çiçek Hatun, oğlunun yanında, onun sancakbeyliği yaptığı Amasya ve sonrasında Konya'da bulundu. Oğlu Cem'in II. Bayezid ile taht mücadelesini kaybetmesi üzerine onunla birlikte 1481 yılında Kahire'ye gitti. 1498 yılında Kahire'de meydana gelen veba salgınında vefat etmiştir