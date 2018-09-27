İki aile arasında çocuk kavgası: 1 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa'da, iddiaya göre çocuk kavgası yüzünden Suriyeli ve Türk aileleri arasında çıkan tüfekli, bıçaklı, sopalı ve taşlı kavgada Mahmut Dağ hayatını kaybetti, 4 kardeşi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Osmanlı Mahallesi’nde komşu olan iki aile arasında meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli aile ile Dağ ailesinin çocukları sokakta oyun oynarken birbiriyle kavga etti. Evlerine dönen çocukların durumu anlattığı aileleri sokağa çıkıp, kendi çocuklarının haklı olduğunu ileri sürerek birbirleriyle tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, 2 ailenin telefonla haber verdikleri yakınlarının da gelmesiyle büyüdü ve taraflar birbirlerine balta, bıçak, sopa, taş ve tüfekle saldırmaya başladı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polislerin müdahalesi ile sonlandırıldı.

Kavgada bir minibüse tüfekle ateş açılması sonucu hasar oluştu. Kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Mahmut, Mesut, Mehmet, Murat ve Müslüm Dağ kardeşler olay yerine çağrılan ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Mahmut Dağ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yeri ve hastanede güvenlik önlemi alan polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA