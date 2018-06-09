İki aile birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan kavgada, ateşlenen tabancalardan çıkan kurşunlara hedef olan 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Aralarında alacak yüzünden husumet bulunan Lale ve Kankılıç ailelerinin fertleri, cadde üzerinde karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışma, diğer aile bireylerinin de katılımıyla kısa sürede kavgaya dönüştü. Karşılıklı tabancaların kullanıldığı kavgada Ekrem Kankılıç, Ahmet Kankılıç ve Şaban Lale vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken polis olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Silahlı kavgada yaralanan 3 kişinin durumlarının ağır olduğu belirtildi. Polis olay sonrası kayıplara karışan diğer aile fertlerinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, KAVGA HASTANEDE DE SÜRDÜ

Siverek’te husumetli iki aile arasında çıkan kavgada, ateşlenen tabancalardan çıkan kurşunlarla ağır yaranan Şaban Lale, tedaviye alındığı Siverek Devlet Hastanesi’nde kurtarılamadı. Lale'nin cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, acilde ilk müdahaleleri yapılan Ekrem Kankılıç ve Ahmet Kankılıç ise Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hastaneye akın eden tarafların yakınları burada da taş ve sopalarla kavga etti. İkinci kavgada Bahri Kankılıç, Mehmet Lale, Mustafa Lale ve Murat Kurt, taş ve sopa darbeleri ile yaralandı. 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili bazı kişiler gözaltına alınırken, hastanede ve tarafların oturduğu yerlerde güvenlik önlemi alındı.

Soruşturma sürüyor. DHA