İki aşiret birbirine girdi! Yaralılar var…

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, doğu illerinden göç eden iki ayrı aşiretin fertleri arasında çıkan kavga büyüdü. Ortalık savaş alanına döndü. Polis ve jandarma ekiplerinin müdahale ettiği olayda 7'si güvenlik görevlisi olmak üzere 12 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılardan 2'sinin Bursa'da Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği, 7 kişinin ise ayakta tedavi edilip taburcu edildiği belirtildi.

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde, doğu illerinden göç eden iki ayrı aşiretin fertleri arasında çıkan kavga büyüdü. Ortalık savaş alanına döndü. Polis ve jandarma ekiplerinin müdahale ettiği olayda 7’si güvenlik görevlisi olmak üzere 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

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KAYMAKAM SEYİTOĞLU: 4 KİŞİ YARALANDI

Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu olayların tarlada çalışan işçiler ile kamyon şoförü arasında çıkan tartışma ile başladığını, daha sonra her iki tarafın yakınlarının gelmesiyle büyüdüğünü açıkladı. Kaymakam Seyitoğlu, “Çıkan olaylarda her iki tarftan 2’şer kişi olmak üzere 4 kişi yaralandı. Bunlardan biri bıçaklandı. Diğerinde ise kafa travması teşhisi konuldu. Biber gazı kullanıldığı için bazı kişiler etkilendi, bunlar da ayakta tedavi gördü. Takviye ekiplerle birlikte şu anda olaylar yatıştırıldı. Kesinlikle ölüm olayı yok” dedi.

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12 KİŞİ YARALANDI

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bugün, doğu illerinden gelen iki aşiretin fertleri arasında çıkan kavgayı sona erdirmek için güvenlik güçlerinin havaya ateş açtığı öğrenildi. Kavgada 7’si güvenlik görevlisi olmak üzere 12 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılardan 2’sinin Bursa’da Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği, 7 kişinin ise ayakta tedavi edilip taburcu edildiği belirtildi. Yenişehir’de polis ve jandamanın aldığı önlemler de artırıldı.

5 GÖZALTI

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bugün, doğu illerinden gelen iki ayrı grup arasında akşam çıkan kavgada 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Olay anında tarafları ayırmak isteyen sivil giyimli İlçe Emniyet Müdürü Ümit Güner’i tanımayan kalabalığın kendisine karşı gelmesi sonucu polis havaya ateş açtı. Her iki gruptan yaralıların hastaneye gitmesi sonucu toplanan kalabalık, hastaneden uzaklaştırıldı. Kaymakam Suat Seyitoğlu, Belediye Başkanı Süleyman Çelik, Yenişehir Cumhuriyet Başsavcısı Veysi Oktay ve Yenişehir Jandarma İlçe Komutanı Albay Hakan Cirit, hastanenin bahçesine gelerek gelişmeleri takip etti. DHA