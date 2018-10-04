İki ay önce anne olan CHP’li vekil isyan etti: Bebek bezine yüzde 100 zam geldi

Yaklaşık iki ay önce anne olan CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, ‘’Bebek bezine yüzde 100 zam geldi. Büyük boy bebek bezi gram altın fiyatına yaklaştı. Temel tüketim maddelerinin hepsinin fiyatı katlandı. Çocuk bakmak artık iki katı daha pahalı. Ben de ikinci çocuğunu yeni doğurmuş bir anne olarak bu durumu yaşayanlardanım ‘’ dedi.

‘'Kriz yok'' söyleminin inandırıcı olmadığını söyleyen Taşçıer, TBMM'de yaptığı açıklamada ‘' Kriz anneleri de vurdu. Bebek bezi bir yılda yüzde 100 zamlandı. Yeni doğan bir bebek ilk aylarında günde ortalama 10 kere altını kirletiyor. İçinde 168 tane bez olan bir paket bebek bezinin fiyatı 190 TL. Sadece bebeğin bezi için ayda ortalama 380 lira gidiyor” dedi ve şunları söyledi:

‘'Büyük boy ekonomik bebek bezi paketi fiyatı gram altın fiyatına yaklaştı. Bebek maması yüzde 100 arttı, pişik kremi yüzde 70 arttı. Süt pompası son 10 gün içinde yüzde 30 arttı. Saraylarda yaşayıp, ismini bile bilmediğimiz içeceklerle beslenenler, elbette yurttaşın ekonomisini bilmez. Asgari ücretlinin sorununu anlamaz. Sarayda yaşayan bebek benzine gelen yüzde yüzlük artışın nelere neden olduğunu ne bilsin ? Bu ülke çocuğuna pantolon alamayan babanın intiharı ile sarsıldı.''