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İki ay önce bıçakladığı kişiyi ‘neden şikayetçi oldun?’ deyip tekrar bıçakladı

Karaman'da C.V. (17), iki ay önce kolundan bıçakladığı ve kendisinden şikayetçi olan Necati Yücer'i (27) yolda görünce, "Neden şikayetçi oldun?" deyip, bu kez sağ bacağından bıçakladı. Yücer hastaneye kaldırılırken, polis, kaçan C.V.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

android-time 18:28 17 Ağustos 2018
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İki ay önce bıçakladığı kişiyi ‘neden şikayetçi oldun?’ deyip tekrar bıçakladı
Karaman'da C.V. (17), iki ay önce kolundan bıçakladığı ve kendisinden şikayetçi olan Necati Yücer'i (27) yolda görünce, "Neden şikayetçi oldun?" deyip, bu kez sağ bacağından bıçakladı. Yücer hastaneye kaldırılırken, polis, kaçan C.V.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, bugün Sekiçeşme Mahallesi Ahmet Hilmi Birant Caddesi’nde meydana geldi. C.V., iddiaya göre, iki ay önce tartıştığı Necati Yücer’i kolundan bıçakladı. Gözaltına alınan C.V., tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Yücer de tedavisinin ardından taburcu oldu. C.V., bugün yolda karşılaştığı Yücer’e, “Neden şikayetçi oldun?” diye sordu.

 

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Bunun üzerine çıkan tartışma sonucu C.V., Necati Yücer’i bu kez sağ bacağından bıçakladı. Kanlar içinde kalan Yücer, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, kaçan C.V.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

Son güncelleme: android-time 18:4017.08.2018
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