İki çocuğunu öldüren cani babaya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Üsküdar’da, geçtiğimiz yıl ağustos ayında iki çocuğunu öldüren bir çocuğunu da yaralayan 4 çocuk babası Aslan Güleryüz hakkında “altsoydan akrabayı kasten öldürme” suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Üsküdar'da geçtiğimiz yıl ağustos ayında meydana gelen olayda, eşinin evi terk etmesi üzerine 4 çocuk babası Aslan Güleryüz, oğulları Ahmet Güleryüz (22) ve Onur Güleryüz'ü (21) öldürdü, Orçun Güleryüz'ü (18) ise yaraladı. Olaydan sonra Kadıköy'de gözaltına alınan cani baba, “altsoydan akrabayı kasten öldürmek” ve “altsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık, olaya ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

1 HAFTA ÖNCE EŞİ EVİ TERK ETTİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, eşiyle arasında evlilik birliğinin bozulmasından kaynaklı bir takım sorunlar olan Songül Güleryüz, olaydan yaklaşık 1 hafta önce “cinsel saldırı” ve “kasten yaralama” iddiasıyla eşi Aslan Güleryüz'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Aslan Güleryüz hakkında “eşe karşı basit yaralama” suçundan dava açıldı. Aslan Güleryüz kendisini şikayet ettiğini öğrendiği eşi Songül Güleryüz ile kavga etti ve eşi evi terk etti.

BABASINA ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

Eşinin evi terk etmesinin ardından oğulları Ahmet, Onur ve Orçun ile aynı evde yaşamaya devam eden Aslan Güleryüz, olay günü, sabah saat 7.30 sıralarında uyandı ve kömürlükten aldığı çekiçle çocukları Ahmet Güleryüz ve Onur Güleryüz'ün kaldığı odaya girdi. Odasına girdiği Ahmet Güleryüz'ün başına birkaç kez vurduktan sonra Orçun Güleryüz'e yöneldi ve çekiçle vurmaya başladı. Odaya gelerek babasına engel olmaya çalışan Onur Güleryüz'ü yere yatırarak birkaç kez başına çekiçle vurdu. Ardından eline aldığı bıçakla oğulları Ahmet Güleryüz ve Onur Güleryüz'ü defalarca bıçakladı. Aldığı darbelerin etkisiyle Ahmet Güleryüz ve Onur Güleryüz olay yerinde hayatını kaybetti.

YARALI HALDE KENDİNİ SOKAĞA ATTI

Babası Aslan Güleryüz'ün ağabeyi Onur Güleryüz ile boğuşması sırasında evden kaçarak yaralı bir şekilde kendisini sokağa atan Orçun Güleryüz ise çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

İddianamede, şüpheli Aslan Güleryüz'ün “altsoydan akrabayı kasten öldürme” suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, “akrabayı kasten öldüremeye teşebbüs” suçundan ise 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame, gönderildiği Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.