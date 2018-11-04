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İki grup arasında kavga: 2’si kadın 5 yaralı

Adıyaman’da iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 2’si kadın toplam 5 kişi yaralandı.

android-time 17:20 4 Kasım 2018
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İki grup arasında kavga: 2’si kadın 5 yaralı
Adıyaman’da iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 2’si kadın toplam 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Yenigüven köyünde bilinmeyen nedenlerden dolayı iki grup arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda şahıslar birbirine sopalarla saldırdı.

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Yaşanan kavgada Mustafa B., Mehmet Emin B., Saime B., İsmail B., ile Hanım D., isimli 2’si kadın 5 kişi yaralandı.

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Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. İHA

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