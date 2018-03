İki grup cadde ortasında tekme tokat kavga etti

Erzurum’da kalabalık iki genç grubu arasında meydana gelen tekme tokat kavga kameralara yansıdı.

Erzurum merkez Yakutiye İlçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iki grup arasında ‘yolda yürürken omuz attın' meselesi yüzünden başlayan tartışma kısa sürede tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Birbirlerine tekme tokat saldıran iki gruba yoldan geçen vatandaşlar ile polis ekipleri müdahale etti. Onlarca insanın gözü önünde cadde ortasında birbirlerine saldıran 18- 20 yaş arası gençler polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Gençler sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaşanan kavga olayı İHA kamerasına an be an yansıdı

ERZURUM (İHA)